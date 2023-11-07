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Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a sert tepki: Ömer’in diş telini bile yaptırmadı

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#2. Sayfa
Demet Şenerden eski eşi İbrahim Kutluaya sert tepki: Ömer’in diş telini bile yaptırmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 16:29

Demet Şener 2018 yılında boşandığı eşi İbrahim Kutluay'a sitem etti. İki çocuğunun babasını sorumsuzlukla suçlayan Şener eski hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, 2. Sayfa programında açtı ağzını yumdu gözünü...

Kutluay'ın “Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor” sözlerine tepki gösteren Şener “Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!” dedi.

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"Bunun protokolde yazması mı gerekir? 'Oğlum gel, neyse yaparız' demesi lazım. 'Git annen yapsın, git annen alsın' ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım "diyen Demet Şener eski eşine sert çıktı.

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#2. Sayfa

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