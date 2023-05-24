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Demet Şener'in büyük mutluluğu: Seninle gurur duyuyorum oğlum!

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#Demet Şener#Ömer Kutluay#İbrahim Kutluay
Demet Şenerin büyük mutluluğu: Seninle gurur duyuyorum oğlum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 16:04

Demet Şener'in eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer babasının yolunda ilerliyor. Ömer Kutluay, U14 Türkiye Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu ve sayı kralı olurken, turnuvanın en iyi beşine seçildi.

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Türk sporunun en kariyerli sporcularından eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay babasının izinden ilerliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Samsun’da organize edilen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Anadolu Efes forması giyen Ömer Kutluay final maçında 36 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

Demet Şenerin büyük mutluluğu: Seninle gurur duyuyorum oğlum

TURNUVANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU

Babası gibi 10 numaralı formayı giyen Ömer Kutluay, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Ayrıca en iyi beşe girmeyi başarırken, turnuvayı da sayı kralı olarak tamamladı.

Ömer Kutluay, turnuvayı Samsun Yeni Yaşar Doğu Spor Salonu’nda takip eden basketbol severlere adeta basketbol resitali sundu.

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Final maçının ardından da takım arkadaşlarıyla şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Demet Şenerin büyük mutluluğu: Seninle gurur duyuyorum oğlum

ANNE VE BABASI FİNAL MAÇINDA

Ömer Kutluay'a en büyük destek anne ve babasından geldi. Final maçına giden İbrahim Kutluay oğlunu büyük bir heyecanla takip etti.

Demet Şener ise maçı sevgilisi Tolga Arman’la birlikte izledi. Oğluna destek olan Şener gelen şampiyonlukla birlikte büyük gurur ve sevinç yaşadı.

Demet Şenerin büyük mutluluğu: Seninle gurur duyuyorum oğlum

Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren ünlü manken paylaştığı fotoğrafın altına; 'Seninle gurur duyuyorum Ömer'im... Duygularımı anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Yeteneğin ve çalışma azminin yanında şans da hep seninle olsun. İnşallah daha nice başarıları beraber kutlarız annem... Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Demet Şenerin büyük mutluluğu: Seninle gurur duyuyorum oğlum

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#Demet Şener#Ömer Kutluay#İbrahim Kutluay

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