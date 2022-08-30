Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünün perde arkasında neler yaşandı?

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam Six Senses Hotel’de dünya evine girdi.

Özdemir’in nikâh şahidi Faruk Turgut olurken, Koç’un ise Acun Ilıcalı’ydı.

Özdemir, gecede 3 farklı gelinlik giydi. İlki Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımıyken ikincisi Nihan Peker imzalıydı.

Son gelinlik ise Alexander McQueen’in özel parçasıydı. Oğuzhan Koç’un smokini ise Papillone tasarımıydı.

Düğün törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Çift, en mutlu günleri olduğunu söyledi.

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Ümidi kesmiştik

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile törene katıldı. Ilıcalı, “Düğünün gerçekleşiyor olması ayrı bir mutluluk. Bir ara ümidi kesmiştik. Bugün onların en mutlu günlerinden biri. Burada olduğum için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

Kebap yemiştik

Berfu ve Eser Yenenler, “Çocuklar düğün pistinde koşsun istedim ama dayanamadılar ve uyudular. Biz de düğünümüzde kulise kaçıp kebap yemiştik” dediler.

Asla evlenmeyeceğim

Selin Ciğerci “Ben kız tarafıyım. Bugün kendim hazırlandım. Hayatımda kimse yok, olsa da kimseye göstermeyeceğim ve asla evlenmeyeceğim” dedi.

Selin Ciğerci’nin Judith Leiber marka ruj şeklindeki çantası dikkat çekti.

Burada olmak çok güzel

Deniz Baysal, “Burada olmak çok güzel. Şu an heyecandan titriyorum. Bence bugün çok eğleneceğiz” dedi.

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4 yıldır beraberiz

Hera ve Ozan Doğulu, “Biz 4 yıldır beraberiz. İlişkimizi ayakta tutan şey saygı” açıklamasını yaptı.

Hakan Baş ve Bensu Soral çifti “İki sevdiğimiz dostun mutluluğuna şahitlik etmeye geldik” dedi.

Aşil tendonu koptu

Eşi Zeynep Mızrak’la düğüne katılan oyuncu Atakan Çelik, “1.5 ay önce koşarken aşil tendonum koptu. Bir ay daha böyle kalacak. Ondan sonra sahalara döneceğim” dedi.

Toplam fiyat 200 bin TL

Demet Özdemir nikâh töreni sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı bir gelinlik tercih etti. Ünlü oyuncu nikâh sonrasında ise Nihan Peker’in tasarladığı ikinci gelinliğiyle davetlilerin karşısına çıktı. Demet Özdemir after party’de ise dünyaca ünlü modacı Alexander McQueen imzalı bir gelinlik giydi. Ünlü oyuncunun 3 gelinliğinin toplam değerinin 200 bin TL olduğu öğrenildi.

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ÜÇÜ DE BEĞENİLMEDİ

Demet Özdemir, Jennifer Lopez gibi düğününde üç gelinlik giydi. Özdemir’in sosyal medyada çok konuşulan gelinliklerini Kelebek moda yazarı Hande Can yorumladı.

GELİNLİK 1

KUMAŞ SEÇİMİNİN GAZABINA UĞRAMIŞ

Sosyal medyada dolap içi kaydırmaz malzeme ile bir tutulan Museum of Fine Clothing tasarımı gelinliği, model itibarıyla hoş ama kumaş seçiminin gazabına uğramış. Bu modeli dümdüz saten bir kumaş ile görmüş olsaydık eleganlığına hayran olacaktık oysaki. Burada gelin yerine damadın yaz sıcağında giydiği postallarına da dikkat çekmek lazım.

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GELİNLİK 2

İKON KADIN GÖMLEĞİNİ TAŞIYAMIYOR

Nihan Peker imzalı ikinci gelinlik, kesimi ve kupu itibarıyla çok daha başarılı. Ama Demet Özdemir ne yaparsa yapsın olmak istediği ikon kadın gömleğini bir türlü üzerinde taşıyamıyor. Aslında çok ikonik bir gelinlik ama saçı, makyajı ve boynundaki Bvlgari kolyesinin gelinliği kesinlikle değil.

GELİNLİK 3

STYLING HATASI

Gelinlikler bir yana Alexander Mcqueen marka after party elbisesi olmamışlarda kesinlikle birinci sırada. Saçındaki aksesuar, elbiseyle alakası olmayan kolye başlı başına styling hatası.

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Sineklikten gelinlik

Demet Özdemir’in Eda Güngör tarafından tasarlanan ilk gelinliği sosyal medyada espri konusu oldu. Twitter’da bazı kullanıcılar gelinliği sinekliğe bazıları da halı kaydırmaza benzetti.



Gelinlik kisvesi altında bactigras giyen Demet Özdemir...



Gelinlik diye halı kaydırmaz giymiş resmen...

Neden annemin buzdolabı raflarına sardığı şeyden gelinlik diktirmiş kendine?



Sineklikten gelinlik yaptırtacak kadar ne yaşadın bu hayatta?

İbrahim ÇelikkolGülcan ArslanMurat DalkılıçMurat BozEsat Yontunç - Hande Gülşen Yontunç