Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor

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Aşk iddiası

Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden Buray’ın Ayşe Özyılmazel’le yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddiaya göre bir süredir görüşen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.

Son günler

Bengisu Uzunöz ve Sarp Apak yazın son günlerini Çeşme’de geçiriyor. Çift önceki gün oğulları Güney’le plajdaydı. İki ünlü isim, İstanbul’a dönmeden önce serin suların tadını birlikte çıkardı. (Deniz BOY)

100. yaş

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Caz ve pop müziğin usta ismi İlham Gencer, 100’üncü yaşını Bodrum’da kutladı.

Duayen piyanist İlham Gencer’in oğlu Bora Gencer’in organize ettiği kutlama, önceki akşam Titanic Deluxe Bodrum Otel’de gerçekleşti. Gecede Ajda Pekkan sahneye çıktı. Süperstar’ın seslendirdiği İtalyanca şarkıya İlham Gencer de piyanosuyla eşlik etti.

Bodrum’da kutladı

Ünlü popçu Tuğba Ünal, Makedonya konser sonrası doğum gününü kutlamak için Bodrum’a gitti. Ünal, sahne yorgunluğunu denize girerek attı. Plajda cep telefonunu elinden düşürmeyen şarkıcı sosyal medya için de çekim yaptı. Ünal tatilin ardından sahne çalışmaları için İstanbul’a döneceğini söyledi.

İlk kez bu sahnedeyim

Simge geçtiğimiz pazar akşamı Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluştu.

Dinleyicilerini “Çok güzel bir yaz akşamında, ilk kez Turkcell Vadi sahnesinde yer almaktan ve sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek selamlayan Simge, “Öpücem”, “Ne Güzel”, “Ben Bazen” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

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