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Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Buray#Ayşe Özyılmazel#Sarp Apak
Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 07:34

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Aşk iddiası

Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden Buray’ın Ayşe Özyılmazel’le yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddiaya göre bir süredir görüşen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.

Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor

Son günler

Bengisu Uzunöz ve Sarp Apak yazın son günlerini Çeşme’de geçiriyor. Çift önceki gün oğulları Güney’le plajdaydı. İki ünlü isim, İstanbul’a dönmeden önce serin suların tadını birlikte çıkardı. (Deniz BOY)

Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor

100. yaş

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Caz ve pop müziğin usta ismi İlham Gencer, 100’üncü yaşını Bodrum’da kutladı.

Duayen piyanist İlham Gencer’in oğlu Bora Gencer’in organize ettiği kutlama, önceki akşam Titanic Deluxe Bodrum Otel’de gerçekleşti. Gecede Ajda Pekkan sahneye çıktı. Süperstar’ın seslendirdiği İtalyanca şarkıya İlham Gencer de piyanosuyla eşlik etti.

Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor

Bodrum’da kutladı

Ünlü popçu Tuğba Ünal, Makedonya konser sonrası doğum gününü kutlamak için Bodrum’a gitti. Ünal, sahne yorgunluğunu denize girerek attı. Plajda cep telefonunu elinden düşürmeyen şarkıcı sosyal medya için de çekim yaptı. Ünal tatilin ardından sahne çalışmaları için İstanbul’a döneceğini söyledi.

Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor

İlk kez bu sahnedeyim

Simge geçtiğimiz pazar akşamı Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluştu.

Dinleyicilerini “Çok güzel bir yaz akşamında, ilk kez Turkcell Vadi sahnesinde yer almaktan ve sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek selamlayan Simge, “Öpücem”, “Ne Güzel”, “Ben Bazen” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor

 

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#Buray#Ayşe Özyılmazel#Sarp Apak

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