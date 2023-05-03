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Demet Özdemir: Vakti bittiğinde vedalaşıyorsun

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Boşanma
Demet Özdemir: Vakti bittiğinde vedalaşıyorsun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 12:19

Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu Demet Özdemir, ilişkilerinin neden yürümediğini şu sözlerle anlattı: “Vakti bittiğinde vedalaşıyorsun. Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde sonlanıyor.”

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DEMET Özdemir, InStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan Özdemir, “Sevgi, aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor değil mi? Sence neden yürütülemiyor ilişkiler?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Şu aralar bu soruyu soracağın en son insan olabilirim. Yine de arkadaşlarımın da kendi ilişkilerimden de birkaç şey söyleyebilirim. Bana göre, ‘Yürütülemiyor’ diye bir şey yok aslında. Basite indirgediğimi düşünme ama insanın hayatında anlaştığı işlerin bölüm sayısı da dostlukları da ilişkileri de aslında bir yolculuk. Bir yere kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyor, gayret ediyorsun ve vakti bittiğinde vedalaşıyorsun. Gerçekçi biriyim, vadesel bakıyorum. O yüzden, ‘Neden yürütülemiyor?’ değil, ‘Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde sonlanıyor’ diyorum.”

KENDİMİ GÜÇLÜ VE İYİ HİSSEDİYORUM

DEMET Özdemir, son dönemdeki iş rutiniyle ilgili ise şunları söyledi:

“Özellikle son bir yılımdan bahsetmek gerekirse, bu kadar kısa zamanda farklı karakterlere bürünmekten dolayı çok keyifliyim. Kendimi bu yüzden çok iyi ve çok güçlü hissediyorum.”

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Demet Özdemir: Vakti bittiğinde vedalaşıyorsun

Oyuncu, “Mutluluğunu olduğu kadar üzüntünü de herkesin önünde yaşamak seni yoruyor mu?” sorusunu şöyle cevapladı:

“Her duyguyu ne noktada paylaşıp paylaşmayacağım konusunda çok şey öğrendim. Ben hep mutluluğu paylaşmayı tercih ediyorum çünkü onun haricindekiler çok kişisel ve değişken.”

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