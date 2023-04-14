Rüya evlilik sekiz ayda bitti... 'Bence Oğuzhan, Demet'e küçük'

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YÜRÜTEMEDİĞİMİZİ GÖRDÜK

Geçen yılın ağustos ayında nikâh masasına oturan, ancak yaklaşık 1 aydır ayrılık haberleriyle gündemde olan oyuncu Demet Özdemir’le şarkıcı Oğuzhan Koç boşana-caklarını açıkladı. Çift, dün sosyal medya hesaplarında aynı açıklamayı yayınladı:



“Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

1 ay önce Alaçatı’da





Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, yaklaşık 1 ay önce Demet Alaçatı’ya giderek buradan yeni birer ev aldı.Invictus İnşaat’ın yeni projesi Invictus Life’tan dubleks daire beğenen ikili, 15’er milyon lira ödedi.

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İlk Kelebek duyurdu





Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktığı haberini ilk kez Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, 17 Mart’taki köşesinde yazmıştı. Özdemir haber üzerine evliliğinde sorun olduğunu doğrulamış, “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” demişti.

Savaş ÖZBEY yazdı: Davul bile dengi dengine

Benim dışarıdan bakan bir insan olarak kişisel kanaatim o ki; Oğuzhan Koç, maalesef Demet Özdemir’e küçük geldi. Atalarımız sözünü dahi yazmışlar: Davul bile dengi dengine. Çok acımasız ama hayatın bir gerçeği işte. Demet Özdemir, Süper Lig’de forma giyen bir oyuncu. Oğuzhan Koç da çok başarılı bir figür ama eğri oturalım, doğru konuşalım: İkinci lig topçusu.