Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Rüya evlilik sekiz ayda bitti... 'Bence Oğuzhan, Demet'e küçük'

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Boşanma Açıklaması
Rüya evlilik sekiz ayda bitti... Bence Oğuzhan, Demete küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:53

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan beklenen açıklama geldi: “Evliliğimizi sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.”

Haberin Devamı

YÜRÜTEMEDİĞİMİZİ GÖRDÜK

Geçen yılın ağustos ayında nikâh masasına oturan, ancak yaklaşık 1 aydır ayrılık haberleriyle gündemde olan oyuncu Demet Özdemir’le şarkıcı Oğuzhan Koç boşana-caklarını açıkladı. Çift, dün sosyal medya hesaplarında aynı açıklamayı yayınladı:

“Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

Gözden KaçmasınDemet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bittiDemet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan kötü haber: 8 ayda bitti!Haberi görüntüle

1 ay önce Alaçatı’da

Rüya evlilik sekiz ayda bitti... Bence Oğuzhan, Demete küçük

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, yaklaşık 1 ay önce Demet Alaçatı’ya giderek buradan yeni birer ev aldı.Invictus İnşaat’ın yeni projesi Invictus Life’tan dubleks daire beğenen ikili, 15’er milyon lira ödedi.

Haberin Devamı

İlk Kelebek duyurdu

Rüya evlilik sekiz ayda bitti... Bence Oğuzhan, Demete küçük

Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktığı haberini ilk kez Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, 17 Mart’taki köşesinde yazmıştı. Özdemir haber üzerine evliliğinde sorun olduğunu doğrulamış, “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” demişti.

Savaş ÖZBEY yazdı: Davul bile dengi dengine

Benim dışarıdan bakan bir insan olarak kişisel kanaatim o ki; Oğuzhan Koç, maalesef Demet Özdemir’e küçük geldi. Atalarımız sözünü dahi yazmışlar: Davul bile dengi dengine. Çok acımasız ama hayatın bir gerçeği işte. Demet Özdemir, Süper Lig’de forma giyen bir oyuncu. Oğuzhan Koç da çok başarılı bir figür ama eğri oturalım, doğru konuşalım: İkinci lig topçusu.

Gözden KaçmasınBence Oğuzhan, Demet’e ‘küçük’Bence Oğuzhan, Demet’e ‘küçük’Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Boşanma Açıklaması

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını