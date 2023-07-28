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Demet Özdemir ile Yunan DJ Sergio aşkının maliyeti 10 milyon 750 bin

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#Demet Özdemir#Yunan DJ Sergio#Oğuzhan Koç
Demet Özdemir ile Yunan DJ Sergio aşkının maliyeti 10 milyon 750 bin
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 08:49

Oğuzhan Koç’tan boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir kesenin ağzını açtı. Atina’da 275 bin Euro’ya ev alan oyuncu, tadilat ve kaldığı otel için de 2 milyon TL harcadı. Özdemir, Zekeriyaköy’deki evini de yenilemek için 500 bin TL masraf yaptı.

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28 Ağustos 2022’de nikâh masasına oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç’la mutluluğu kısa süren Demet Özdemir, 8 ay süren evliliğini 4 Mayıs’ta noktalamıştı.

Ayrılığın ardından Yunanistan’da tatile çıkan ünlü oyuncu, Atina’dan 275 bin Euro’ya (8 milyon 250 bin TL) ev satın aldı. Evini tadilata sokan Demet Özdemir bu süreçte geceliği 12 bin Euro olan bir otelde konaklamaya başladı.

Demet Özdemir, Yunanistan’da sadece yeni evini değil yeni aşkını da buldu. Ünlü oyuncu gönlünü Yunan DJ Sergio’ya kaptırdı. Evin tadilatı sürerken Mikonos’ta tatiline devam eden Demet Özdemir burada da katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı.

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Sevgilisiyle şimdilerde Yunanistan’ın tadını çıkartan oyuncu ağustosun ilk haftası sevgilisiyle İstanbul’a dönmeyi planlıyor.

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Demet Özdemir ile Yunan DJ Sergio aşkının maliyeti 10 milyon 750 bin

Demet Özdemir’in bahçeli 3+1 dubleks olan evi Atina’nın Glyfada bölgesinde bulunuyor.

OĞUZHAN’IN İZLERİNİ SİLDİ

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı anılardan kurtulmak için de harekete geçti. Geçmişin izlerini silmek isteyen ünlü oyuncu, Zekeriyaköy’deki evini de baştan aşağı tadilata soktu. Oyuncunun baştan aşağı yenilediği bu evi için ise 500 bin TL masraf yaptığı öğrenildi.

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IMDB’nin yükselen yıldızı

Demet Özdemir’e yeni evi ve aşkı uğurlu geldi. Ünlü oyuncu dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin “starmetre” listesine bu hafta damga vurdu. Dünya sıralamasında bin 785 sırada yer alan Özdemir, Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

 

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#Demet Özdemir#Yunan DJ Sergio#Oğuzhan Koç

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