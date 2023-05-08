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Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

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#Demet Özdemir#Oğuzan Koç#Boşandılar
Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 14:01

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evliliklerini bitirdi. Özdemir ve Koç bugün Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşandı. Çift birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

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Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 2 yıllık birlikteliğin ardından 28 Ağustos 2021'de nikah masasına oturmuştu.

Rüya gibi bir düğünle dünya evine giren ikilinin mutluluğuna nazar değdi.

Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

Demet Özdemir, duruşma için geldiği Büyükada'da görüntülendi. 

Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

Oğuzhan Koç'a arkadaşları eşlik etti.

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Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

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Demet Özdemir'in 26 Şubat'taki doğum gününde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilen çift krizi aşamadı.

Demet Özdemir konuyla ilgili olarak "her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de sorunlar var" açıklamasını yaptı. Oğuzhan Koç ise her fırsatta bir sorun olmadığını dile getirdi.

Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten kötü haber geldi.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdi.

Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

'BOŞANIYORUZ'

Demet Özdemir, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

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Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı


DEMET EVDEN TAŞINDI

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile birlikte yaşadıkları evden ayrılarak Moda'da sete yakın bir otele yerleşti.

Evliliği boyunca Zekeriyaköy'deki bekar evini kapatmayan Özdemir, tadilat için harekete geçti.

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 ANLAŞMALI BİTTİ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bugün Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.

Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiç birşey talep etmediler.

DÜĞÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un hiçbir detayın unutulmadığı 4 milyon TL'lik düğünü günlerce konuşuldu.

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Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

Gecede Demet Özdemir'in nikah şahitliğini Faruk Turgut, Oğuzhan Koç'un şahitliğini ise Acun Ilıcalı yaptı.

DEMET'İN GELİNLİĞİ, OĞUZHAN'IN AYAKKABISI

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri Demet Özdemir'in Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinliği ile Oğuzhan Koç'un 17 bin 600 TL'lik yüksek topuklu ayakkabıları oldu.

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Düğünde gelinlik modeli çok konuşuldu
#DEMET ÖZDEMİR#OĞUZHAN KOÇ
Düğünde gelinlik modeli çok konuşulduHürriyet LogoHürriyet.com.tr

KAYINVALİDEDEN MESAJ

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünün ardından Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, sosyal medya hesabında gelini için mesaj yayınlamıştı:

"Demetciğim ailemize hoş geldin... Güzel bir gün, rüya gibi düğün. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü."

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Rüya evlilik 8 ay sürdü..Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

 

 

 

 

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#Demet Özdemir#Oğuzan Koç#Boşandılar

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