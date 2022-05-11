Demet Akalın'dan Ersay Üner'e nankör iması!

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Akalın, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasında çalan “Kulüp” şarkısının FIFA’nın resmi sitesinde gösterilmesinin ardından “Adamlar beni dünya starı yapacak. Aleyna hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş, önemli olan don değil şarkıymış” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından söz yazarı Ersay Üner’den Aleyna’ya destek geldi: “Edis ve Aleyna... Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabii ki olacak ama üslup ve saygı önemli.”

SONUNDA DÜŞMAN OLDU

Bu eleştirinin ardından Demet Akalın sosyal medyasında daha önce Üner’e aldığı aracın fotoğrafını paylaşarak “Bazısına kapısına çektik ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü yok canım? Bir kere de bilme, koca sözü dinleyeceksin. Anam insan sarrafısın minik” diyerek Okan Kurt’un kendisini o dönemde uyardığını söyledi.