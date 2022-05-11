İlk oyunculuğu Hollywood'da! Erdil Yaşaroğlu'nun büyük heyecanı...

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Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, dünyaca ünlü oyuncular Tilda Swinton ve Idris Elba’nın başrolde olduğu George Miller’ın yeni filmi “Three Thousand Years of Longing” ile Hollywood’da izleyici karşısına çıkacak. Filmde 10 dakikalık bir rolü olduğunu belirten ünlü karikatürist projeye nasıl dahil olduğunu anlattı: “Buradaki cast ajansından Ezgi Baltaş, George Miller’a benim yurtdışında yaptığım bir söyleşiyi yollamış. Benim mizahın sahne arkasını anlattığım bir sunumum vardı, onu göndermiş. George Miller da arkadaş olduktan sonra bunu bana anlattı. ‘Benim hayalimde bir karakter vardı. Sen ondan daha iyi çıktın. O yüzden seninle çalışmak istedim’ dedi.”

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Çekimlerin Avustralya’da yapıldığını da sözlerine ekleyen Erdil Yaşaroğlu, filmde başka Türk oyuncuların da olduğunu söyledi: “Projede benim dışında 3-4 çok iyi Türk oyuncu da var. Ama benim açıklamam doğru olmaz. Yapım, önümüzdeki hafta Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapacak. O zaman görürsünüz.”

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VAR!

Filmdeki tüm sahnelerinin başrol oyuncusu Tilda Swinton ile olduğunu belirten ünlü karikatürist, “Hollywood projesi olduğu için 7-8 sayfalık gizlilik sözleşmesi imzaladım. O yüzden daha fazla bilgi veremiyorum. Ama bu proje için 2 senedir çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

OYUNCULUK HAYALİM DEĞİL

Oyunculuk yapmanın hiçbir zaman hayali olmadığını itiraf eden Erdil Yaşaroğlu, “Hiç benim hayalim değildi böyle bir şey yapmak ama çok güzel bir hayalmiş. Çok keyif aldım, çok eğlendim ama çok da çalıştım” dedi.