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'Değişen sadece saç rengi' 21 yıl sonra aynı poz!

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#Behzat Uygur#Süheyl Uygur#İpek Tanrıyar
Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 11:23

Süheyl ve Behzat Uygur, bir dönem “Şahane Pazar” programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar’la yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

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Tanrıyar, oyunlarını izlemeye gittiği Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti ve ikiliyle 2002’de verdiği pozu tekrarladı.

Behzat Uygur eski ve yeni fotoğraflarını Instagram’da “İpek oyunumuza geldi. Bir önce-sonra yapalım dedik” notuyla paylaştı.

Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

Tanrıyar da kendi sayfasına eklediği o karelerin altına şöyle yazdı: “Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi.” Paylaşıma “O döneme ışınlandım”, “Değişen sadece saç rengi” şeklinde yorumlar geldi.

YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

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23 YIL SONRA AYNI POZ

1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi Ebru Şallı ve aynı sene Türkiye Güzeli olan Demet Şener, ödül gecesinde bir araya geldi. Hasret gideren ikili 23 yıl sonra aynı pozu verdi.

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan Demet Şener ve Ebru Şallı'nın uzun yıllardır süren dostluğu devam ediyor. Zaman zaman bir araya gelen ikili önceki akşam ‘Azar Yıldızları’ ödül gecesine katıldı. Tescilli güzeller, birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Şener, Şallı ile pozlarına; "Canım Ebru Şallı ile dün gece güzel bir davetten" notunu düştü. Şallı, yakın dostuna; "İstanbul'da yangın çıkmış" yorumunu yaptı.

Ardından aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, gönderisine; "Zamansız dostluk" notunu düştü.

İkilinin pozlarına binlerce beğeni ve "Yıllara meydan okuyorsunuz" "zamanı durdurmuşsunuz" gibi yorumlar geldi.

Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

Ebru Şallı ve Demet Şener 2000'li yılların başında 'Dekolte' programını sunmuştu.

KIZIYLA AYNI POZU VERDİ

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. 

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Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti. 

Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

 37 YIL SONRA

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

BU KEZ YALNIZ

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

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Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

EMANET CEKETTEN BUGÜNLERE... 

 Nusret Gökçe, 51 milyon kişinin takip ettiği hesabında annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

Altına "Fotoğraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

Değişen sadece saç rengi 21 yıl sonra aynı poz

Yıllar içinde hatırı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.

 

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#Behzat Uygur#Süheyl Uygur#İpek Tanrıyar

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