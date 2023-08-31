×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Defne Samyeli'nin cildi Çin'de araştırma konusu

Güncelleme Tarihi:

#Defne Samyeli#Xiamen Üniversitesi#Çin
Defne Samyelinin cildi Çinde araştırma konusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 08:14

Defne Samyeli, Çin’de genetik kökenler ve cilt gençliğine dair araştırma yapan genetik bilimcilerin dikkatini çekti. Samyeli, önümüzdeki günlerde Pekin’e gidip cildine dair yapılacak araştırmalara katılacak.

Haberin Devamı

Defne Samyeli’nin cildi, araştırma konusu oldu. Çin’deki Xiamen Üniversitesi’ndeki genetik bilimciler, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

Bir araştırma için de Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri öğrenildi. Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Çin’in başkenti Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli, genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacak.

51 yaşındaki ünlü isim, yaklaşık 4 bin kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda da konferans verecek.

Gözden Kaçmasın51 yaşındaki Defne Samyeliden genç kızları kıskandıracak pozlar51 yaşındaki Defne Samyeli'den genç kızları kıskandıracak pozlar!Haberi görüntüle

GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞKINIM

Defne Samyeli, heyecan yaşadığını söyledi ve ekledi:

“Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu’dan ilgi gösterilmesine alışığım. Ama Uzak Doğu’dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek büyük bir sürpriz oldu. Elbette çok sevinçle karşıladım. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk.”

Haberin Devamı

Defne Samyeli, Çin’in cilt güzelliği ve sağlığı üzerine yaptıkları büyük araştırmalar ile deneyler sonucu, güzellik ve kozmetik sektörüne yön verdiğini de belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Defne Samyeli#Xiamen Üniversitesi#Çin

BAKMADAN GEÇME!