Defne Samyeli'nin cildi Çin'de araştırma konusu

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Defne Samyeli’nin cildi, araştırma konusu oldu. Çin’deki Xiamen Üniversitesi’ndeki genetik bilimciler, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

Bir araştırma için de Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri öğrenildi. Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Çin’in başkenti Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli, genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacak.

51 yaşındaki ünlü isim, yaklaşık 4 bin kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda da konferans verecek.

GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞKINIM



Defne Samyeli, heyecan yaşadığını söyledi ve ekledi:

“Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu’dan ilgi gösterilmesine alışığım. Ama Uzak Doğu’dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek büyük bir sürpriz oldu. Elbette çok sevinçle karşıladım. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk.”

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Defne Samyeli, Çin’in cilt güzelliği ve sağlığı üzerine yaptıkları büyük araştırmalar ile deneyler sonucu, güzellik ve kozmetik sektörüne yön verdiğini de belirtti.

