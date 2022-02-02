Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti... Eski dostları ünlü sunucuyu unutmadı!

Haberin Devamı

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini arttıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

70'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.

Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

Sihirli Annem'deki rol arkadaşları İnci Türkay ile Jess Molho, Defne Joy'u 11. ölüm yıl dönümünde de unutmadılar.

Haberin Devamı

Defne Joy ile fotoğraflarını paylaşan İnci Türkay altına "11 yıl oldu Defneciğim... Yattığın yer incitmesin" notunu düştü.

Jess Molho ise birlikte yer aldıkları kareyi 'Defne Joy Foster 🙏 1975-2011 😇' notuyla paylaştı.