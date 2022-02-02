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Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti... Eski dostları ünlü sunucuyu unutmadı!

#Defne Joy Foster#Sihirli Annem#İnci Türkay
Defne Joy Fosterın vefatının üzerinden 11 yıl geçti... Eski dostları ünlü sunucuyu unutmadı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızlara kazınan Defne Joy Foster, ölümünün 11. yılında unutulmadı. Eski rol arkadaşları İnci Türkay ve Jess Molho yaptıkları Instagram paylaşımları ile Foster'a özlemlerini dile getirdiler.

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Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini arttıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

70'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi.

Defne Joy Fosterın vefatının üzerinden 11 yıl geçti... Eski dostları ünlü sunucuyu unutmadı

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.

Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

Sihirli Annem'deki rol arkadaşları İnci Türkay ile Jess Molho, Defne Joy'u 11. ölüm yıl dönümünde de unutmadılar.

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Defne Joy ile fotoğraflarını paylaşan İnci Türkay altına "11 yıl oldu Defneciğim... Yattığın yer incitmesin" notunu düştü.

Defne Joy Fosterın vefatının üzerinden 11 yıl geçti... Eski dostları ünlü sunucuyu unutmadı

Jess Molho ise birlikte yer aldıkları kareyi 'Defne Joy Foster 🙏 1975-2011 😇' notuyla paylaştı.

Defne Joy Fosterın vefatının üzerinden 11 yıl geçti... Eski dostları ünlü sunucuyu unutmadı

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#Defne Joy Foster#Sihirli Annem#İnci Türkay

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