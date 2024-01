Daha önce inkar etmişti... İtiraf geldi: Paşa gönlüm o an öyle istedi yaptırdım!

Haberin Devamı

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik müdahale hakkında konuştu.

Oyuncu, "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir" itirafında bulundu.

"PAŞA GÖNLÜM O AN ÖYLE BİR ŞEY İSTEDİ"

Yüzündeki değişimle gündem olan oyuncuya aldığı yorumlar hakkında ne düşündüğü soran Ceyda Düvenci "Nasıl bir tavrın var orada? Ne yaptın da dimdik durabildin?" dedi.

Oyuncu "Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatını yeni olmuştum. Üstüne ani bir kararla böyle bir şeye karar verdim. Orada da şöyle bir şey oldu. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi. Denemek istedim zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım. Ama konu o kadar çok büyüdü ve o kadar uzun sürdü ki o süreç. İyileşme sürecim de uzun sürdü. Çıkan haberler, insanlar, özellikle kadınlar..." şeklinde konuştu.

KENDİMİ HER YÖNÜMLE SEVMEYE ÇALIŞIYORUM

Dilan Çiçek Deniz aldığı yorumlar karşısında "Kendi içimde yaşadım çok uzun bir süre çünkü her şeyin bir zamanı var... O kadar zordu ki... Beni sevenler beni gerçekten sarıp sarmaladı. Benim için göz açıcı bir süreçti. Gerçekten yanımda olup olmayan insanları gördüm. Yaşadığım kötü şeylerden pozitif bir şey çıkarmayı yönelen bir insanım. 'Böyle bir hata yaptın Dilan. 'Tamam' dedim bunu yaşayacaksın'. Bir daha asla böyle bir şeye girişmeyeceğimi biliyorum. Kendimi her şeyimle her yönümle kabul edip sevmeye çalışıyorum" dedi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

Umut Akyürek bıçak altına yattı: Alın daraltma ameliyatı geçirdim!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonuyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, bu kez alın daraltma işlemi için bıçak altına yattı. Ünlü müzisyen son sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.

"AMELİYATIM BAŞARILI GEÇTİ"

Önceden gizli saklı yapılan estetik operasyonları artık ünlü isimler tarafından paylaşılıyor. Yaptırdıkları dolgu, botoks, yüz germe işlemlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan ünlüler kervanına Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de katıldı.

Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Akyürek, bu kez alın daraltma işlemi yaptırdı.

'Çok basit bir operasyon' geçirdiği operasyonu anlatan sanatçı, “Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DUDAĞIM DOĞUŞTAN BÖYLE

Estetiksiz halini merak edenler için 17 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Umut Akyürek 'dudak dolgusu' iddialarını reddetmişti.

"ÇOK UTANIRDIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum” notunu eklemişti.

Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi... Son hali şaşırttı!

Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan yakın çevresine de önerilerde bulunmaya devam ediyor. Arkadaşı Safiye Soyman'a boyun ve yüz gerdirme uygulaması yaptıran Sayan bu kez ablası Nursel Yıldız'ı doktora götürdü.

Geçirdiği yanlış operasyon sonrası yüzünde deformeler meydana gelen Nursel Yıldız yeniden bıçak altına yattı.

Kardeşinin önerisiyle bir estetik uzmanına giden Nursel Yıldız'ın göz çevresindeki problemler giderildi ve yüz gençleştirme ameliyatıyla operasyon tamamlandı.

Seda Sayan'ın ablasının operasyondan 15 saat sonra çekilen videosu sosyal medyayı salladı. Yüzü tanınmaz hale gelen Nursel Yıldız çekilen videoda "Kendimi şu halimle muhteşem hissediyorum" dedi.

Estetik uzmanı yaptığı açıklamada Nursel Yıldız'ın 30 günlük bir iyileşme süreci olduğunu söyledi.

Estetik operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi: Genç kız gibi oldum!

Safiye Soyman, geçirdiği boyun ve yüz gerdirme operasyonu sonrası görüntülendi.

Şarkıcı, en az 20 yaş gençleştiğini söyledi: “10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve yüz gerdirme. Pişman değilim. Genç kız gibi oldum. Faik Öztürk çok memnun bu durumdan. 20 yıl geriye gittim. Dişçiye gider gibi iki saatte operasyon yaptılar.”

Safiye Soyman boyun ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdı.

Soyman, yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını açıkladı: “Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı.”

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 58 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı.

Beste de modaya uydu

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

NOLUR BANA DUA EDİN



Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI



Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

MODAYI SEDA BAŞLATTI

58 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.