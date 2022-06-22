AİLEMDEN İLK DEFA AYRILDIM
Oyuncu Beste Kökdemir yıllar öncesine ait fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
15 yıl önce kariyer yolculuğuna çıkan Kökdemir, yaşadığı süreci takipçilerine anlattı.
Birbirinden özel fotoğraflarını yayınlayan Kökdemir paylaşımının altına şu mesajı yazdı:
"Çünkü 15 yaşında Sinoplu bir çocuğum (Evet, biraz büyük gösteriyorum). İlk defa ailem olmadan Ankara’ya teyzemin yanına geldim. Ankara çok acayip, kalabalık, toplu taşıma hakkında hiçbir şey bilmiyorum . Starbucks'tan nasıl kahve alacağımı da... (Ama bence her şeyi biliyorum tabi...) Aslında kahve sevmiyorum zaten. Acı geliyor. ha bir de opera, bale, buz pateni falan var. Sinop’ta ise sadece Mezzo ve MTV ile yetiniyorum. İnanılmaz yani benim için... Sonra Ayça Eren ile tanışıyorum bu fotoğrafları o çekiyor. Bir de hemen peşine Fethi Karaduman'la tanışmayayım mı? Son fotoğrafta ondan... (14 yıl önce bunlar hep)
YILLAR ONLARI ÇOK DEĞİŞTİRDİ
Magazin dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bazılarını tanımak mümkün olmasa da bazıları bir bakışı, bir gülüşü ile hemen kendisini ele veriyor. İşte şimdilerde milyonlarca insanın yakından takip ettiği ünlülerin zaman içindeki değişimleri!
BİR YANINDA BABANNE BİR YANINDA DEDE
Babannesi ve dedesiyle bayram pozu veren bu küçük adamı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi Emre Aydın...
BUFFON HAYRANI
Dönemin modasına uyup saçlarını uzatan bu delikanlı Berkay Ateş...
GAMZELER ELE VERDİ
Çizgili kazak altına ekoseli gömlek... Altın saçlı bu çocuğu gamzeleri Murat Dalkılıç'ı hemen ele veriyor...
'EN FAZLA 3-4 YAŞLARINDAYIM'
Elinde çatal, önündeki meyve dolu tabağı bitirmek için uğraşa bu küçük kız 'Süper Baba' dizisiyle hafızamızda unutulmaz bir yer edinen oyuncu Sevinç Erbulak...
Erbulak kedili fotoğrafı ise "Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz.Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak.Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış.Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice.O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet. Her nereden bakıyorsan şu an hepimize.Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin" notu ile paylaştı.
BİR DİZİ İLE ŞÖHRET OLDU
Saçlarına minik tokalarla iki yandan toplamış, boynunda yakalığı... Fotoğraftaki kişi Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrolü üstlendiği 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Esra Dermancıoğlu...
ŞİMDİ 3 ÇOCUK ANNESİ
Perçemler, kırmızı fiyonk tokası ve kırmızı ayakkabıları ile kendinden emin objektife gülümseyen bu küçük kız çocuğu Türkiye'nin tescilli güzeli ve şimdilerde 3 çocuk annesi olan Pınar Tezcan!
15 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ
Etrafında olan bitenden bihaber bu minik kız çocuğu müzik dünyasında fırtınalar estiren Sıla Gençoğlu'nun ta kendisi!
TEŞEKKÜRLER MERSİN!
Elinde plaket, yüzünde yarışı kazanmanın haklı gururu... Fotoğraftaki genç adam Mahsun Kırmızıgül...