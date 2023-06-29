Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi: Kabrinin başındaydım... Kocaman bir boşluk hissi!

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Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasının mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

"Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içersindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken "...Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin..." dediğini hatırladım. İçim genişlemiş,yüreğim ferahlamıştı:Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, "Nereye baksam sen vardın" Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin.

Sevgi, saygı ve özlemle..."

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Cüneyt Arkın hayatını kaybettiğinde 85 yaşındaydı...

SON PAYLAŞIMI OĞLUYLA

Yeşilçam anılarını sosyal medya hesabında takipçilerine anlatan Cüneyt Arkın, son paylaşımını 19 Haziran Babalar Günü'nde yapmıştı.

UZUN DEĞİL SEVDİKLERİNLE YAŞAMAK!

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü ailesiyle kutlamıştı. Usta oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullanmıştı.