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Cüneyt Arkın'ın eski eşinden şoke eden iddialar: Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı

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#Cüneyt Arkın#Güler Mocan#Filiz Cüreklibatır
Cüneyt Arkının eski eşinden şoke eden iddialar: Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 07:36

Cüneyt Arkın’ın ilk eşi psikiyatrist Güler Mocan, kızı Filiz’in babasının mirasından pay almak için açtığı davada tanık olarak dinlendi. Mocan, “Kızımı ben okuttum ve tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım. Cüneyt’in kızıyla görüşmesi yasaktı, gizlice buluşurlardı. Telefonda kızıma vicdan azabı çektiğini ve çok büyük haksızlık yaptığını söylemişti” dedi.

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YEŞİLÇAM’ın usta ismi Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır’ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır’a açtığı davada tanıklar dinlenmeye başlandı. İlk duruşmada Filiz Cüreklibatır’ın tanığı annesi Güler Mocan, Betül Cüreklibatır’ın tanıkları ise Ediz Hun, Tuğrul Meteer ve İlkim Karaca’ydı. Güler Mocan, mahkemede “Vasiyetnamenin hazırlandığı tarihlerde Cüneyt’in eşi Betül Hanım’ı aradım. Torunumun ata binmeyi öğrendiğini ve dedesiyle tanışmak istediğini söyledim. Betül Hanım bana ‘Eşimin bu dönemde kafası iyi değil’ dedi” diye konuştu.

Cüneyt Arkının eski eşinden şoke eden iddialar: Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı

Cüneyt Arkın’ın 1972 yılında evlendiği Betül Cüreklibatır’dan Murat ve Kaan adında iki oğlu var.

TELEFONLARINI BİLE AÇMADI
Güler Mocan sözlerine şöyle devam etti: “Cüneyt bize ‘Hiç param yok. Sadece 100 liram kaldı’ derdi. Biz boşanma aşamasındayken bana ‘Levent’te villa aldım, barışalım’ dedi ama gitmedim. Kızım İngiltere’ye eğitim için gidince, Cüneyt onun her türlü ihtiyacını kendisinin karşılayacağını söylemesine rağmen kızımın telefonuna dahi bakmadı. Kızımı ben okuttum ve tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım.” Diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma ocak ayına ertelendi.

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Cüneyt Arkının eski eşinden şoke eden iddialar: Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı

Filiz Cüreklibatır mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açtı.

GİZLİ KAPAKLI GÖRÜŞÜYORLARDI

Güler Mocan, kızı Filiz’in babasıyla 30 yaşından sonra görüşmeye başladığını da iddia etti: “Kızım 30’lu yaşlarından sonra babasıyla görüşmeye başladı. Betül o güne kadar kızımın babasıyla görüşmesini istemedi, kapıdan bile kovmuşluğu vardı. Kardeşleri ile arasında bir anlaşmazlık yoktu. Cüneyt’in vefatına kadar kızım babasıyla da herhangi bir anlaşmazlık yaşamadı ve küs olma durumları yoktu. Benim bildiğim kadarıyla kızımın Cüneyt’le görüşmesi yasaktı. Gizli kapaklı görüştüklerini biliyorum. Cüneyt telefon görüşmelerinde kızıma çok büyük haksızlık yaptığını söylemişti. Bu şekilde birçok konuşmasına şahit oldum.”

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#Cüneyt Arkın#Güler Mocan#Filiz Cüreklibatır

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