×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

Güncelleme Tarihi:

#Cüneyt Arkın#Filiz Cüreklibatır#Betül Cüreklibatır
Cüneyt Arkının kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 08:18

Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır’ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi. Hun, “Bizim dönemimizde dört sene çalıştıktan sonra anca ev alabiliyorduk. Cüneyt baskı görecek biri değildi” dedi.

Haberin Devamı

USTA oyuncu Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde vefat etti. Cüneyt Arkın’ın 2009 yılında kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetnamede gayrimenkullerini eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Murat ve Kaan’a bıraktığı ortaya çıktı. Arkın’ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etti. Filiz Cüreklibatır ardından babasının mirasından mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır’a dava açtı.

Filiz Cüreklibatır’ın iddiasına göre, babası 2009 yılında yaptıkları bir görüşmede Levent’teki evden kendisine de pay vereceğini ancak oğulları Murat ve Kaan Polat ile eşi Betül’ün baskı yaptığını söylemişti. Filiz Cüreklibatır üvey annesi ve üvey kardeşleri adına tapu kaydı yapılan taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını ve kendisine de pay verilmesini talep etti.

Haberin Devamı

Cüneyt Arkının kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

Cüneyt Arkın’ın 1972 yılında evlendiği Betül Cüreklibatır’dan Murat ve Kaan adlı iki oğlu var.

KIZIMI KAPIDAN KOVDU

Davanın ilk duruşmasında Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan kızı adına tanıklık etti:

“Kızım 30’lu yaşların sonlarına doğru babasıyla samimi oldu. Betül Hanım, Cüneyt’in kızımla görüşmesini istemedi. Hatta kapıdan bile kovmuşluğu vardı. 1984 yılında nafaka davası açtığımda dedektif tutmuştum. Cüneyt Arkın’ın birçok mal varlığını tespit etmiştik.” Betül, Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır’ın şahitleri ise Ediz Hun ile İlkim Karaca oldu.

Cüneyt Arkının kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

Filiz Cüreklibatır

AİLESİNDEN BASKI GÖRMEDİ

Ediz Hun ifadesinde “Yeşilçam’da, bizim dönemimizde bugünkü gibi astronomik ücretlerin ödenmesi söz konusu değildi. Dört sene çalıştıktan sonra anca ev alabiliyorduk. Eşi Betül Hanım, Cüneyt’i son anına kadar yalnız bırakmadı. Cüneyt baskı görecek ve herhangi bir baskıya gelebilecek biri değildi. Ailesi tarafından bir baskı görmemiştir” dedi.

Haberin Devamı

Cüneyt Arkının kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi



FİLİZ’DEN HİÇ BAHSETMEDİ

Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca ise “Cüneyt Bey 1974’ten beri yazlık komşumuzdu. Kızı Filiz’den bahsettiğini hiç duymadım. Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz’i burada ilk defa görüyorum. Betül Hanım Cüneyt Bey’in son anına kadar yanındaydı” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cüneyt Arkın#Filiz Cüreklibatır#Betül Cüreklibatır

BAKMADAN GEÇME!