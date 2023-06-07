"Çok yalnız kaldım, yoruldum" Ece Erken davaya katılma talebinden vazgeçti

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Bakırköy 12. Ağır ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Ece Erken, dün mahkemeye sunduğu dilekçede "Zamansız kaybettiğim değerli eşimin vefatından sonra eşimin ailesi ve dost sandıklarım tek bir kişiden destek görmedim. Üstelik eşimle geçmişi olan kişiler mahkeme zamanı yurtdışında keyifteyken bile ben eksiksiz bir şekilde eşimin tüm duruşmalarına katıldım. Muhatap olmayacağım kişilerle sayısız kez kadın halimle muhatap oldum. Bizzat eşimin öz abisi tarafından hakaret ve tehdide uğradım. Bu konuyla ilgili de şikayetim savcılıktadır. Çok yalnız bırakıldım, fiziken ve ruhen artık kaldıramayacak kadar yoruldum. Odaklanmam gereken çocuğumu, sağlığımı, ailemi ve işimi ihmal ettim. Tüm bu sebeplerden dolayı davaya katılma talebimden vazgeçiyorum. Rabbime ve yüce Türk adaletine güveniyorum" ifadelerini kullanarak davadan çekildi.

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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU’NUN YAKIN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU’nun arkadaşı Rober Güler tanık olarak dinlendi. İfadesinde, "Olay gününden yaklaşık 2 yâda 2,5 ay önce Şafak ile Yeşilyurt’ta oturuyorduk. Suphi Malgaz eniştem olur. Yanımıza geldi. Bir emlak satımından dolayı komisyondan bahsetti. Bir saat sonra Kadir Yasak aradı, Yeşilköy’e davet etti. Eniştemle gitmek istedim. Şafak da çok yakın arkadaşımdı o da geldi. Ben Kadir Yasak’ı tanımıyordum. Seccad Yeşil’i iş yerimden tanırdım. Mekana gittik. Kadir, Suphi enişteme ’Yanındakiler kim dedi. Şafak da ’Beni tanımıyor musunuz? Benim ismimi duymadınız mı? dedi. Herhangi bir tartışma olmadı. Suphi’ye ’parayı ikiye böl, kapansın olay’ dedim. Çay içtik, bizi arabaya kadar yolcu ettiler. Sonrasında biz ilk oturduğumuz mekana geri döndük. Bu sırada Seccad beni aradı. ’Şafak bize gider mi yaptı, bizi bozmaya mı geldi’ dedi. Benden Şafak’ın numarasını istedi. Şafak da ’ver ver’ dedi. Sonrasında Şafak’ın telefonunu Seccad’a verdim. Telefonda konuştular. Şafak ile Seccad konuştu Şafak en son ’ne anlıyorsanız anla’ dedi. Gereksiz bir tartışmaydı. Tehditleşmeye, küfürleşmeye şahit olmadım. 2,5 ay sonra şoförüm aradı. Hastaneye gittim, olayı orada öğrendim. Haftanın 6-7 günü, günde 15 saat Şafak ile görüşürdük. O gün Şafak ile Kadir Yasak’ın bir münakaşası olmadı" dedi.