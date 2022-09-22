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Çok büyük haksızlık yapmışız

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#İzel#Çelik#Gazetehaberleri
Çok büyük haksızlık yapmışız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:23

30 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan önceki akşam yapımcıları Polat Yağcı ile birlikte Bahtiyar Arnavutköy adlı mekândan çıkarken görüntülendi.

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Kuruçeşme Açıkhava’da üç gün üst üste verdikleri konserler büyük ilgi gören gruba “30 yıl ara vermekle seyircinize haksızlık ettiğinizi düşünüyor musunuz?” diye soruldu.

Ercan Saatçi, “İlk basın toplantısında kendimize ve bizi sevenlere çok büyük haksızlık yapmışız diye bir özeleştirimizi yaptık. 30 sene niye beklemişiz gerçekten de. Bizi bu kadar seven olduğunu konserlerde anladık” diye konuştu.

Çok büyük haksızlık yapmışız

İzel de “Konserimize sadece bizim nesil gelir diyorduk ama Z kuşağı da dahil her nesilden seyircimiz vardı” dedi. Çelik ise “Çok geniş bir repertuvar vardı. En güzel yanı da şarkılarımızın tamamını biz söylemesek bile seyircinin söyleyebilecek olmasıydı” diye konuştu.

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