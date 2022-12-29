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Çocuklarının babasından şikayetçi olmuştu... Mahkeme kararını verdi

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#Wilma Elles#Kerem Göğüş#Oyuncu
Çocuklarının babasından şikayetçi olmuştu... Mahkeme kararını verdi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 08:27

Wilma Elles, ikiz çocuklarının babası olan Kerem Göğüş’ün kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Psikolojik baskı ve hakaretlere maruz kaldığını iddia eden ünlü oyuncu, Kerem Göğüş’ün kendisi hakkında 2 ay süreyle konuşmaması için karar aldırdı.

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ÖYLE Bir Geçer Zaman ki adlı diziyle ünlenen Wilma Elles, ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş’le davalık oldu. Elles ile Göğüş’ün 7 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. Anlaşmazlık yaşayan Wilma Elles ile Kerem Göğüş ayrılma kararı aldı. Çocuklarının masraflarını tek başına karşıladığını iddia eden oyuncu, Göğüş’e açtığı nafaka davasını kazandı. Elles, bu kez de Kerem Göğüş’ün kendisini telefon ve mail yoluyla rahatsız ettiğini öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Çocuklarının babasından şikayetçi olmuştu... Mahkeme kararını verdi

Wilma Elles, üç hafta önce avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile İzmir’de evlendi.

‘ACILAR İÇİNDE KAN KUSARAK KANSER OL’

Kerem Göğüş’ün tacize varan aramalarından dolayı müvekkilinin huzur ve sükûnetinin kalmadığını dilekçesinde belirten Wilma Elles’in avukat eşi Mehmet Şah Çelik, şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil annesini 2016 yılında kaybetmiştir. Kerem Göğüş de müvekkile attığı mesajda, ‘Her gün, her dakika dua edeceğim kanser olman için. Acılar içinde kan kusarak kanser ol’ şeklinde ağır hakaretlerde bulunmuştur.”

Talebi haklı bulan mahkeme, Kerem Göğüş’ün 2 ay süreyle Wilma Elles’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

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Mahkeme, Kerem Göğüş’ün karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar hapis cezasına çarptırılacağını da kararında açıkladı.

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#Wilma Elles#Kerem Göğüş#Oyuncu

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