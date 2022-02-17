Cesur stillerin kadını (Bestemsu Özdemir)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Galatasaraya yeni sportif direktör Sessiz sedasız İstanbula geldi...Galatasaray'a yeni sportif direktör! Sessiz sedasız İstanbul'a geldi...#Galatasaray
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ekonomi için 4’lü paket yoldaEkonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Krizde yeni perde: Putin açıklamıştı... ABD ve İngiltere yalanladıKrizde yeni perde: Putin açıklamıştı... ABD ve İngiltere yalanladı! #Rusya
Altın fiyatları bir anda yükseldiAltın fiyatları bir anda yükseldi!#Altın
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
Menderesin mucize kurtuluşuMenderes'in mucize kurtuluşu#Adnan Menderes
Putin ne yapmak istiyorPutin ne yapmak istiyor#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum varPelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"#Pelin Batu
Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdıHazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı!#Hazım Körmükçü
Binali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacakBinali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacak#Binali Yıldırım
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Cesur stillerin kadını (Bestemsu Özdemir)

#Bestemsu Özdemir#Moda#Stil
Cesur stillerin kadını (Bestemsu Özdemir)
Hande Can

Bestemsu Özdemir’i çok güzel buluyorum.

Haberin Devamı

Kendine has tarzını da çok beğeniyorum.
Bu fotoğrafta giydiği kıyafet o kadar zor ki, başkası giyse nasıl dururdu bilemedim.
Ama bu kıyafetin iki falsosu var.
Birincisi; pantolon belinin boyu.
Ya belde ya da çok daha düşük olmalıydı.
Tamamen arada kalmış.
İkincisi; çantası.
Taktığı, kesinlikle bu kıyafetin çantası değil.
Mükemmellik ayrıntılarda gizlidir diye boşuna söylenmiyor.
Bütünü iyi ama detaylarda sınıfta kalmış...

Cesur stillerin kadını (Bestemsu Özdemir)

Her geçen gün daha iyiye gidiyor (Pelin Karahan)

Pelin Karahan’ın yıllar içinde oturttuğu tarzını beğeniyorum.

Özellikle aksesuvar kullanımında cesur olması, kışın bol bol şapka kullanması ve kendine yakışan tonları bulması çok güzel.
Şapkanın tonundan, Nike’ın logosunun tonuna kadar uyuma dikkat etmesi bu işi bildiğinin göstergesi.
Bu fotoğrafa bakınca son derece şık ve cool bir kadın görüyorum. Bravo.

Haberin Devamı

Cesur stillerin kadını (Bestemsu Özdemir)

Rock chic (Serenay Aktaş)

Büstiyerin duruşu ve seksapalitesi nefis.

Dolayısıyla göz kirli postalları ve iri gösteren pantolon kalıbını görmüyor.
Bu tavrı hafif ve doğal makyaj ile tamamlamasına ayrıca bayıldım.
Abartıdan uzak ama hâlâ çok iddialı.

Cesur stillerin kadını (Bestemsu Özdemir)

Aura önemli (Ahsen Eroğlu)

Bazı insanların aurası çok yüksektir. Pazardan bile giyinse marka durur.

Bazı insanların ise hiç aurası yoktur. Ne giyerse giysin zorlama durur.
Ama enerji başka bir şey. Ahsen Eroğlu’nu stili ile değil, o güzel enerjisi ile değerlendirmek lazım.
Kıyafetleri çok güzel taşımış...

Cesur stillerin kadını (Bestemsu Özdemir)

Klasiğin gücü (Seda Sayan)

İnsanın her 10 yıllık döneminde tarz değişikliğine gittiği aşikar.

Seda Sayan, bu değişimi hep göz önünde yaşayanlardan.
Şimdilerde stilini tam anlamıyla oturtmuş durumda.
Şatafatlı kıyafetlerden klasiklere geçerek doğru bir karar vermiş. Kışın giyilen krem tonlar, her zaman elegan gösterir.
Seda Sayan’ı uzun zamandır ilk defa bu kadar dingin ve elegan görüyorum.
Ben bu duruşu çok beğendim.

Haberin Devamı

Cesur stillerin kadını (Bestemsu Özdemir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bestemsu Özdemir#Moda#Stil

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme