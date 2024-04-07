×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı Lal Denizli'den çağrı: Ot Festivali’ne bekliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Lal Denizli#Çeşme#Belediye Başkanı
Çeşmenin yeni Belediye Başkanı Lal Denizliden çağrı: Ot Festivali’ne bekliyoruz
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:42

ÇEŞME’nin yeni belediye başkanı Lal Denizli, 13. Alaçatı Ot Festivali için önceki gün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Haberin Devamı

Denizli, toplantıda yaptığı konuşmada 18-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak festivalin Ege’nin doğal ve kültürel mirasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat olduğunu dile getirdi. Ege’nin zengin bitki örtüsüyle ve şifalı otlarıyla ünlü olduğunu, festivalin Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere büyük bir değer sunduğunu vurgulayan Lal Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir özveriyle bir çalışma ortaya koyduk. Son zamanlarda yapılan festivallerde stantlarda ot göremez olduk. Ben gelenekleri olduğu gibi muhafaza etmeyi severim. Alaçatı Ot Festivali’nin ‘Öze Dönüş’ konseptiyle daha iyi bir etkinlik olması gayreti içerisinde olacağız. Festivalin her yaş grubundan insanı çekmesini istiyoruz.” 

DAHA ANLAMLI

“Öze Dönüş” konseptiyle düzenlenecek 13. Alaçatı Ot Festivali’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu konseptin festivali daha derin ve anlamlı kıldığını söyledi. Denizli, basın toplantısının ardından Ege yöresine özgü ot ve bitkilerin sunulduğu tadım etkinliğine katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lal Denizli#Çeşme#Belediye Başkanı

BAKMADAN GEÇME!