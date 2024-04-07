Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı Lal Denizli'den çağrı: Ot Festivali’ne bekliyoruz

Haberin Devamı

Denizli, toplantıda yaptığı konuşmada 18-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak festivalin Ege’nin doğal ve kültürel mirasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat olduğunu dile getirdi. Ege’nin zengin bitki örtüsüyle ve şifalı otlarıyla ünlü olduğunu, festivalin Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere büyük bir değer sunduğunu vurgulayan Lal Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir özveriyle bir çalışma ortaya koyduk. Son zamanlarda yapılan festivallerde stantlarda ot göremez olduk. Ben gelenekleri olduğu gibi muhafaza etmeyi severim. Alaçatı Ot Festivali’nin ‘Öze Dönüş’ konseptiyle daha iyi bir etkinlik olması gayreti içerisinde olacağız. Festivalin her yaş grubundan insanı çekmesini istiyoruz.”

DAHA ANLAMLI

“Öze Dönüş” konseptiyle düzenlenecek 13. Alaçatı Ot Festivali’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu konseptin festivali daha derin ve anlamlı kıldığını söyledi. Denizli, basın toplantısının ardından Ege yöresine özgü ot ve bitkilerin sunulduğu tadım etkinliğine katıldı.