Çeşme sezonu bitti, kırmızı panjurlar kapandı

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Ekranların ve sinemanın usta ismi Hülya Korel, yazı yıllar önce satın aldığı Çeşme'deki evinde geçirdi.
İki katlı lüks villa büyük bir bahçe içinde yer alıyor.Evin etrafı Hülya Korel'in sevdiği çiçeklerle dolu.
Korel, süslemelerde ise kendi el işlerine yer vermiş.
Hülya Korel, bahçenin bir bölümünü yemek alanı olarak kullanıyor.
Lüks villanın panjurları uzun yıllar maviymiş, sonra Türk filmlerdindeki 'kırmızı panjurlu ev'e dönüşmüş.
Ünlü oyuncu el işlerinde olduğu kadar meyve sebze yetiştirmekte de oldukça marifetli.
Korel, bu fotoğrafı 'Bende artık kendi yetiştirdiğim sebzelerimi yiyeceğim..." notuyla paylaştı.
Bu fotoğrafın altına ise "Kahve ve sohbet köşesi, dostlar sağolsun" notunu düştü.
Yeni yayın dönemi öncesi enerji depolayan oyuncu, Çeşme'ye klasik haline gelen pozuyla veda etti.
Seneye görüşürüz...
"Güle güle yaz (benim için) Seneye yine görüşmek üzere sevgili evim, şükür Allah'ım"
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