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Cemal Hünal'ın oğlu Doğan Atilla büyüdü

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#Cemal Hünal#Doğan Atilla Hünal#Can Yaman
Cemal Hünalın oğlu Doğan Atilla büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:57

Cemal Hünal, Lale Cangal’la evliliğinden olan 9 yaşındaki oğlu Doğan Atilla ile önceki gün Kanyon’da görüntülendi.

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Bir süre mağazaları dolaşan baba-oğul, alışveriş sonrası birlikte yemek yedi.

Cemal Hünalın oğlu Doğan Atilla büyüdü


Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kaslarını sergiledi

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman önceki gün evde spor yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabına yükledi. Ünlü oyuncunun kaslarını sergilediği video Instagram’da kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Cemal Hünalın oğlu Doğan Atilla büyüdü

 

Panama’da büyük ilgi

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Oyuncu Hilal Altınbilek, Türk Hava Yolları’nın davetlisi olarak Meksika ve Panama’ya gitti.

Geçen hafta Meksika ve Panama’da düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan Hilal Altınbilek, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getiren oyuncu, “Türkiye’den binlerce kilometre mesafede dizilerimize olan bu yoğun ilgi çok onur verici. Türk dizilerinin, Türkiye’nin turizmine ne kadar etki ettiğini yerinde gördüm. Bir kez daha mesleğim ve dizilerimizde emeği geçen herkes ile gurur duydum” dedi. Hilal Altınbilek’e bir röportajı sırasında sunucu, Panama’da çocuklara rol aldığı dizide canlandırdığı ‘Züleyha’nın adının verildiğini söyledi. Oyuncu bu sözler karşısında duygusal anlar yaşadı.

Cemal Hünalın oğlu Doğan Atilla büyüdü

Selin Avrupa turunda

Yeni projeleri için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Selin Yeninci, yoğun tempo öncesinde uzun zamandır planladığı Avrupa turunu gerçekleştirdi. İtalya, İspanya, Fransa, İsviçre ve Sırbistan’a giden oyuncu, senaryo ve içerik üretimi çalışmalarında ilham verici sanat eserlerinden beslendiğini, seyahati sırasında da bol bol müze gezip, turistik yerlerde sergilenen sanat eserlerini incelediğini söyledi.

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Cemal Hünalın oğlu Doğan Atilla büyüdü

 

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#Cemal Hünal#Doğan Atilla Hünal#Can Yaman

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