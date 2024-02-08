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'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filmi durdurulacak mı? 3.5 milyon yatırıldı tebligat bekleniyor

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#Cem Karaca’Nın Gözyaşları#İlkim Karaca#Emrah Karaca
Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi durdurulacak mı 3.5 milyon yatırıldı tebligat bekleniyor
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 07:47

İlkim Karaca, ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’nın vizyonunun durdurulması için açtığı davada ödemesi gereken 3.5 milyon TL’yi yatırdı. Yapım şirketine resmi karar tebliğ edilmediği için film, sanatçının ölüm yıldönümünde Avrupa’da gösterilecek.

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CEM Karaca’nın eşi İlkim Karaca, ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filminin gösteriminin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu. Karaca’nın 3.5 milyon TL teminat yatırırsa filme durdurma kararı çıkacağı açıklanmıştı.

İlkim Karaca, mahkemenin verdiği sürenin son gününde parayı yatırdı ancak filmin gösterimi devam etti. Konuyla ilgili İlkim Karaca’nın avukatı Yasin Gökalp, şu açıklamayı yaptı:

“Dava dosyasında gizlilik kararı var. Ancak teminat yatırıldı ve hukuki olarak film durduruldu. Tebligat ne zaman ellerine ulaşır bilemem ama gösterimde olduğu için şu an suç işleniyor. Bunun için de süreç başlatacağız.”

ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE GÖSTERİMDE

İsmail Hacıoğlu’nun Cem Karaca rolünde olduğu filmin yapım şirketi Aytaç Medya ise şu anda ellerine ulaşan resmi mahkeme tebligatı olmadığı için filmin Avrupa turnesinin devam ettiğini söyledi.

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Yapım şirketi, oyuncuların bugün Almanya’da yapılacak olan gala için Avrupa’ya gittiklerini belirtti:

“Film Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Norveç, İngiltere, Danimarka, Belçika, Azerbaycan ve Avustralya’da vizyona girecek.” 8 Şubat 2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca’nın aynı zamanda bugün ölüm yıldönümü. Filme durdurma kararının böyle bir günde alınması ise hayranlarını üzdü.

26 Ocak’ta gösterime giren ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’, iki haftada 180 bin 434 kişi tarafından izlendi ve 24 milyon 200 bin 870 TL hasılat elde etti.

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#Cem Karaca’Nın Gözyaşları#İlkim Karaca#Emrah Karaca

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