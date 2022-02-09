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Cem Davran ve Hakan Gerçek’in rol aldığı oyun perde açıyor... Buluşma yeri Samanyolu!

#Cem Davran#Hakan Gerçek#Samanyolu
Cem Davran ve Hakan Gerçek’in rol aldığı oyun perde açıyor... Buluşma yeri Samanyolu

Davran Tiyatrosu, “Samanyolu’nu Bilir misiniz?” adlı yeni oyununu seyirciyle buluşturuyor. Cem Davran ve Hakan Gerçek’in rol aldığı oyun, yarın akşam Zorlu PSM’de perde açacak.

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YARIN AKŞAM İLK KEZ SAHNEDE

Davran Tiyatrosu, yeni yılda yeni bir oyunu seyirciyle buluşturuyor. Alman yazar Karl Wittlinger’in eserinden Sevim Özakman’ın Türkçeye çevirdiği “Samanyolu’nu Bilir misiniz” adlı oyun, ilk kez yarın akşam Zorlu PSM’de sahnelenecek. Cem Davran ile Hakan Gerçek’in hem yönettiği hem de rol aldığı oyun, iki “özgür ruh”un hikayesini sahneye taşıyacak.

‘DOKTOR’ VE ‘ADAM’IN HİKAYESİ

İki perdelik oyunun konusu, tanıtım metninde şöyle anlatılıyor: “Bir yerlerde her zaman bir savaş vardır. İşte o savaşlardan birinde; kimliğini yitirmiş bir adamla, aktörlükle başlayan hikâyesini asabiyeci olarak sürdüren doktorun, kendi yıldızlarına doğru yolculuğudur bu. Buluşma yerlerinin adıdır Samanyolu.”

“Samanyolu’nu Bilir misiniz”, 12 ve 21 Şubat’ta Fişekhane’de, 19 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 26 Şubat’ta da Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.

 

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#Cem Davran#Hakan Gerçek#Samanyolu

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