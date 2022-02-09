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Celal Can Algül'den sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz parti

#Derya Şensoy#Celal Can Algül#Ferhan Şensoy
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti
Sayit DURMAZ

Derya Şensoy yeni yaşını önceki akşam ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Sevgilisine pırlanta küpe hediye eden Celal Can Algül, “Sevgilim ne isterse yaparım” dedi.

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Derya Şensoy doğum gününü önceki akşam Cihangir’deki Rika adlı mekanda kutladı. Oyuncu, 32 yaşına girdiğini ve sevdikleri yanında olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Babası Ferhan Şensoy’un adının baş harfi olan ‘F’ kolyesiyle dikkat çeken oyuncu, “Sağlık, mutluluk ve huzur diledim” dedi.

Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

Derya Baykal, kızının Celal Can Algül ile ilişkisi hakkında “Kızımın mutlu olması beni de eder. Onlara bıraktım her şeyi ve kızım mutlu” dedi.

Sevgilisinin ne hediye ettiği sorulduğunda ise “Yarın açıp bakacağım” diye yanıt verdi. Sevgilisine pırlanta küpe hediye ettiği öğrenilen Celal Can Algül, mekan çıkışı sorular üzerine “Sevgilim ne isterse yaparım” diyerek aşkını dile getirdi. 

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Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

Celal Can Algül, sevgilisinin partisine arkadaşıyla katıldı.
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

Şeyda Coşkun - Uğursay Yeğin
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

Seray Kaya ve Anıl İlter de doğum gününe katılanlar arasındaydı. İkili, arkadaşlarına iyi dileklerini ilettiklerini söyledi.
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

Aslı Orcan
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

Objektiflere Rami Narin’le poz veren Aslı Bekiroğlu, Derya Şensoy’la “Sonsuza Dek Nedime” filminde tanışıp arkadaş olduklarını söyledi: “O kadar eğlenceli ve sevecen bir kız ki, çok çabuk kanım kaynadı. Ama hediyemi evde unuttum!”
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

Salih Bademci - Erkan Şen

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