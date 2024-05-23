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Cannes’da Rüya gibi bir gece

Güncelleme Tarihi:

#Murat Yıldırım#Cannes Film Festivali#Vincent Cassel
Cannes’da Rüya gibi bir gece
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 08:18

Türk Hava Yolları, Cannes Film Festivali kapsamında Vanity Fair iş birliğiyle davet düzenledi. Rüya Restoran’da gerçekleşen etkinlik dünyaca ünlü isimleri bir araya getirdi.

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İSPANYA’DAN SONRA FRANSA

Geçtiğimiz aylarda Malaga Film Festivali kapsamında İspanya’da özel bir etkinlik gerçekleştiren Türk Hava Yolları ile Vanity Fair dergisi, bu kez Fransa’nın Cannes şehrinde davet verdi. Carlton Cannes Otel’deki Rüya Restoran’da yapılan etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Cannes’da Rüya gibi bir gece

Kanal D’de 2007-2009 yıllarında yayınlanan “Asi” dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım yıllar sonra Cannes’daki davette bir araya geldi.

DAVETLİLERE TÜRK LEZZETLERİ

Etkinliğe Cannes Film Festivali için şehirde bulunan çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler arasında ünlü yıldız Eva Green, model Coco Rocha, “Bridgerton” dizisiyle tanınan Regé-Jean Page, Fransız aktör Vincent Cassel, “Emily in Paris”in yıldızı Lucien Leon Laviscount ve oyuncu Evan Ross da vardı. Konuklara Türk lezzetleri ikram edildi.

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Cannes’da Rüya gibi bir gece

Geceye Türk basınından sadece Barbaros Tapan davet edildi. 

Cannes’da Rüya gibi bir gece

Evan Ross 

 

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#Murat Yıldırım#Cannes Film Festivali#Vincent Cassel

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