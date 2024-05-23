Cannes’da Rüya gibi bir gece

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İSPANYA’DAN SONRA FRANSA

Geçtiğimiz aylarda Malaga Film Festivali kapsamında İspanya’da özel bir etkinlik gerçekleştiren Türk Hava Yolları ile Vanity Fair dergisi, bu kez Fransa’nın Cannes şehrinde davet verdi. Carlton Cannes Otel’deki Rüya Restoran’da yapılan etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Kanal D’de 2007-2009 yıllarında yayınlanan “Asi” dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım yıllar sonra Cannes’daki davette bir araya geldi.

DAVETLİLERE TÜRK LEZZETLERİ

Etkinliğe Cannes Film Festivali için şehirde bulunan çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler arasında ünlü yıldız Eva Green, model Coco Rocha, “Bridgerton” dizisiyle tanınan Regé-Jean Page, Fransız aktör Vincent Cassel, “Emily in Paris”in yıldızı Lucien Leon Laviscount ve oyuncu Evan Ross da vardı. Konuklara Türk lezzetleri ikram edildi.

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Geceye Türk basınından sadece Barbaros Tapan davet edildi.

Evan Ross