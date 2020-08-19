Çağrı Atakan kimdir nereli kaç yaşında?

Çağrı Atakan, son günlerde magazin gündemini yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Son olarak Çukur dizisi ile dikkat çeken Çağrı Atakan, daha önce de farklı bir proje ile çeşitli oyuncularla çalışma fırsatı yakaladı. Peki, Çağrı Atakan kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.