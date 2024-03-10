Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel evlendi! Sürpriz nikah şahidi...

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Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008’de nikah masasına oturan Çağla Şıkel, 2009 yılında ilk çocuğu Kuzey Altuğ’u, 2012’de de ikinci çocuğu Uzay Altuğ’u kucağına almıştı. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 7 yıllık evliliklerini 2015 yılında noktalamıştı.

Uzun süren yalnızlığın ardından gönlünü Nail Gönenli'ye kaptıran Şıkel, aşk haberlerini el ele poz vererek doğrulamıştı.

Daha sonra ilişkilerinde iniş-çıkışlar yaşayan ikilinin ayrıldığı gündeme gelmiş Şıkel de iddiaları, "Evet haberler doğru, ayrıldık. Öyle gerekti… Ortak aldığımız bir karardı" açıklamasını yapmıştı.

Nail Gönenli (39) ile Çağla Şıkel’in (45) ayrılığı kısa sürdü. İki çocuk annesi Çağla Şıkel, sekiz yıl sonra aşk orucunu bozduğu eski sevgilisiyle yeniden barıştı.

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SEVGİLİSİ, ABLASININ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çağla Şıkel’in ablası Berna Şıkel, Murat Filcan ile evlendi. Çiftin nikah şahitleri ise Çağla Şıkel ile Nail Gönenli oldu.

Nail Gönenli, Instagram sayfasından Berna Şıkel ile Murat Filcan’ın düğünden bir karelerini "Çok mutlu olun çok" notuyla paylaştı.

DÜĞÜNDEN KARELERİ YAYINLADI

Ablasının düğününden kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Şıkel, "Ne diyeceğimi bilemediğim tarifsiz bir mutluluk içerisindeyim… Çok mutlusunuz zaten. Hep çok mutlu olun canlarım" mesajını paylaştı. Berna Şıkel'e yeğenleri Uzay ve Kuzey eşlik etti.

Gözler ise Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ'u aradı.