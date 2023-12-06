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Çağla Şıkel ve Cem Davran'dan anlamlı mesaj

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#49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Cem Davran#Çağla Şıkel
Çağla Şıkel ve Cem Davrandan anlamlı mesaj
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 07:50

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleşti. Sesli betimlemeler ve simultane işaret diliyle yayınlanan törenin engelli bireylere yönelik bir sürprizi de Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın özel mesajıydı.

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ENGELSİZ TÖREN

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne denk geldi. Bu özel gün vesilesiyle bir ilk hayata geçirildi; tören Demirören TV kanalları, dijital mecralar ve D-Smart’tan engelli bireyler için sesli betimlemeler ve simultane işaret dili çevirisiyle canlı yayınlandı.

Çağla Şıkel ve Cem Davrandan anlamlı mesaj

HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUZ

Alanında uzman çevirmenler, kırmızı halıda yürüyen davetlilerin nasıl göründüğünden ödül alanların hareketlerine kadar her detayı aktardı. Sunucular Çağla Şıkel ve Cem Davran da engelli izleyicilere işaret diliyle seslenerek “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, hepinizi çok seviyoruz” dedi. İkili salondan büyük alkış aldı.

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Çağla Şıkel ve Cem Davrandan anlamlı mesaj

Çağla Şıkel gecede Züleyha Kuru tasarımı, kelebek detaylı ışıltılı bir elbise giydi.

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#49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Cem Davran#Çağla Şıkel

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