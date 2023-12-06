Çağla Şıkel ve Cem Davran'dan anlamlı mesaj

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ENGELSİZ TÖREN



Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne denk geldi. Bu özel gün vesilesiyle bir ilk hayata geçirildi; tören Demirören TV kanalları, dijital mecralar ve D-Smart’tan engelli bireyler için sesli betimlemeler ve simultane işaret dili çevirisiyle canlı yayınlandı.

HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUZ



Alanında uzman çevirmenler, kırmızı halıda yürüyen davetlilerin nasıl göründüğünden ödül alanların hareketlerine kadar her detayı aktardı. Sunucular Çağla Şıkel ve Cem Davran da engelli izleyicilere işaret diliyle seslenerek “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, hepinizi çok seviyoruz” dedi. İkili salondan büyük alkış aldı.

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