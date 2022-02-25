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Çağla Şıkel: Kırılma anım babamın vefatı

#Çağla Şıkel#Gökhan Çınar#Katarsis
Çağla Şıkel: Kırılma anım babamın vefatı

Çağla Şıkel, konuk olduğu programda aşk hakkında açıklamalarda bulundu. Âşık olduğunda çocuklaştığını söyleyen Şıkel, “Biraz unuttum bu duyguyu. Belki de aşk benim için travmadır" dedi.

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ÇAĞLA Şıkel, uzman psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programına konuk oldu. Şıkel, çok âşık olduğunda çocuklaştığını söyledi: “Biraz unuttum bu duyguyu. Gelmesini istediğim bir duygu. Travma dediğimiz şey aslında sadece geçmişte yaşadığımız kötü olaylardan oluşmuyor. Yaşamayı umut ettiğimiz ama yaşayamadığımız güzel olaylar da travmalarımız oluyor. Belki de aşk benim için bir travmadır. Geçenlerde gözlerim doldu ve ağladım. Bir şeyden dolayı yorulduğumu hissettiğim bir andı. O ağladığım kızı yatakta bırakmayı seviyorum. Onunla hayata devam edemem. Hemen gözlerimi silip hayatıma devam ettim.” 

Çağla Şıkel: Kırılma anım babamın vefatı

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 2007 yılında nikah masasına oturmuş, 2015 yılında boşanmıştı...

Annelik bir delilik hali

Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel, annelik hakkında şu açıklamaları yaptı: “Anlatamadığım bir duygu anne olmak. Çok enteresan bir sevgi hissediyorsun. İki farklı çocuk var karşımda ve ikisini de aynı şekilde öpüp koklayarak büyüttüm. Bence bir delilik hali annelik. İkisi de çok farklı karakterlere sahip. Onlar için hiçbir şekilde pişmanlık yaşamak istemiyorum.”

Çağla Şıkel: Kırılma anım babamın vefatı

Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in 7 yıllık evliliklerinden Uzay ve Kuzey adında iki oğulları var

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Kırılma anım Babamın vefatı

Çağla Şıkel, hayatının en önemli kırılma anlarından birisinin babasının vefatı olduğunu söyledi: “Daha öncesinde bir iki kez kalp krizi geçirmişti ama hiçbir zaman babamızın gideceğini düşünmemiştik. İnsanı alt üst eden bir duygu bu. Babam şimdi bu halimi görüyor olsaydı gurur duyardı.”

Çağla Şıkel: Kırılma anım babamın vefatı
Çağla Şıkel babasının cenazesinde güçlükle ayakta durmuştu...

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#Çağla Şıkel#Gökhan Çınar#Katarsis

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