Çağla Şıkel: Kırılma anım babamın vefatı

ÇAĞLA Şıkel, uzman psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programına konuk oldu. Şıkel, çok âşık olduğunda çocuklaştığını söyledi: “Biraz unuttum bu duyguyu. Gelmesini istediğim bir duygu. Travma dediğimiz şey aslında sadece geçmişte yaşadığımız kötü olaylardan oluşmuyor. Yaşamayı umut ettiğimiz ama yaşayamadığımız güzel olaylar da travmalarımız oluyor. Belki de aşk benim için bir travmadır. Geçenlerde gözlerim doldu ve ağladım. Bir şeyden dolayı yorulduğumu hissettiğim bir andı. O ağladığım kızı yatakta bırakmayı seviyorum. Onunla hayata devam edemem. Hemen gözlerimi silip hayatıma devam ettim.”
Kırılma anım Babamın vefatı
Çağla Şıkel, hayatının en önemli kırılma anlarından birisinin babasının vefatı olduğunu söyledi: “Daha öncesinde bir iki kez kalp krizi geçirmişti ama hiçbir zaman babamızın gideceğini düşünmemiştik. İnsanı alt üst eden bir duygu bu. Babam şimdi bu halimi görüyor olsaydı gurur duyardı.”