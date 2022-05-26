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‘Bursa Bülbülü’ çekimleri başladı

#Ata Demirer#Bursa Bülbülü#Erdek
‘Bursa Bülbülü’ çekimleri başladı

Ata Demirer, yeni filmi “Bursa Bülbülü”nün çekimlerine Erdek’te başladı. Oyuncu, setten ilk karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü komedyen Ata Demirer’in geçen sene senaryosunu bitirdiğini açıkladığı “Bursa Bülbülü”nün çekimleri başladı. “Eyyvah Eyvah” başta olmak üzere birçok filmde ünlü komedyenle çalışan Hakan Algül, yeni yapımda da yönetmen koltuğuna oturdu.

Demirer, çekimden karelerini “Çekime başladık... Bendeniz Cengiz Sezen” notuyla paylaştı.

Filmin kadrosunda Ata Demirer ile birlikte Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Cem Gelinoğlu, Bedir Bedir, Seda Türkmen, Erkan Can ve Özge Özacar yer alıyor.

Film, 1980’li yıllarda Demirer’in doğup büyüdüğü Bursa’da geçiyor.

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#Ata Demirer#Bursa Bülbülü#Erdek

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