Temmuz ayında evleniyorlar... Eski rol arkadaşından şaşırtan açıklama!

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Düğün temmuzda

Geçen hafta nişanlanan Ebru Şahin ve Cedi Osman önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

The House Cafe’den nişanlısıyla el ele çıkan Ebru Şahin, Tekirdağ’da aile arasında yapılan nişan merasimi için “Çok güzel bir geceydi, mutluyuz” dedi.

Çiftin Makedonya’da nikâh kıydıktan sonra Çeşme’de düğün yapacağı konuşuluyordu. Sorulara “Detaylara hiç girmesek? Biraz da sürpriz olsun. Temmuz ayında düğün yapmak istiyoruz” yanıtını veren Şahin, düğün sonrasıyla ilgili sorular karşısında da “Bunlar özel konular ama ben oyunculuğa devam edeceğim” demekle yetindi. (Behlül AYDIN)

Bana davetiye gelmez

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Akın Akınözü önceki gün Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, “Eski rol arkadaşınız Ebru Şahin’in Cedi Osman’la düğününe gidecek misiniz?” sorularına şu yanıtı verdi: “3 yıl boyunca çalıştığım partnerim, anladığım kadarıyla bir evlilik yolunda. Mutluluklar dilerim. Bunun ötesinde ne söyleyebilirim ki... Bana düğün davetiyesi gelmez. Hani gelse de gider miyim, gitmez miyim? Üzeri açık bir soru.” (Behlül AYDIN)

Siyah kombin

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Tek başına alışverişe çıkan Çilingiroğlu, soluğu City’s Nişantaşı’nda aldı. Siyahlara bürünen Çilingiroğlu’nun ayağındaki tüylü terlikler dikkat çekti. (Behlül AYDIN)

Her gün takılacak yüzük değil

Bir süredir Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy önceki gün Etiler’deydi. Yakın zamanda sevgilisinden evlilik teklifi alan Esmersoy’un parmağında yüzüğü olmaması dikkat çekti. Ünlü sunucu, “Ben yüzükle fotoğraf falan koymam. Öyle her gün takılacak bir yüzük de değil o” dedi. Esmersoy, “Düğün tarihi belli mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok, belli değil.” (Behlül AYDIN)

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Deniz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, tatil için Hawaii’yi seçti. Pekin, adadan fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Deniz sezonunu açıyorum” notuyla paylaştı. Oyuncunun hayranları karelere birçok beğeni yapıp yorum yazdı.

Nişantaşı turu

Sivasspor’un yardımcı antrenörlerinden Servet Çetin ve eşi Melike Çetin, liglerin bitmesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Çift önceki gün Nişantaşı sokaklarını turlayıp dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaptı. (Behlül AYDIN)

3 ay bekledim

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‘Reynmen’ lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul’da motosikletiyle görüntülendi. Yeni teslim aldığı motosikletle poz veren Aktaş, 3 aydır beklediği motoruna kavuşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Parayı önemseseydim bu işi yapmazdım

Elif Buse Doğan, YouTube’da yayınlanan “Hasan Basri Budak ile Yolculuk” programına konuk oldu. Şarkıcı, müziğin gönül işi olduğunu söyledi: “2 albümüm 15 single’ım var. Beni farklı radyoların çalması için farklı işler yapmaya çalıştım. En son ‘Yalan Dünya’yı mix olarak sundum. Müzik sektörü pastası küçük. Parayı önemseseydim bu işi yapmazdım.”

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