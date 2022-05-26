Gülşah Saraçoğlu aylar sonra konuştu: Kimsenin kümesine girecek bir kadın değilim!

Haberin Devamı

ARMAĞAN Çağlayan’ın bu haftaki konuğu modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. Evliliğinin hikâyesini anlatan Saraçoğlu, eski eşinin ailesinin kendisini istemediğini söyledi. Bu nedenle eşini kaçırdığını anlatan modacı, Çağlayan’ı şaşırttı:

“Ben eşimi kaçırarak evlendim. Çünkü aile beni istememişti. Gittim, ‘Ya evleneceğiz ya evleneceğiz’ dedim. Onu Ankara’dan alıp geldim. Ertesi gün evlendik. Her şeyi silerek bir ceketiyle geldi. Müthiş bir adamdır. Ama o misyonunu tamamladı, hayatımın kıymetlisi, çocuğumun babası.”



ÖMÜR BOYU AFFETMEYECEĞİM



Demet Akalın’ın ima etmesiyle adı, evli şarkıcı Deha ile anılan ünlü modacı, iddialar hakkında ilk kez konuştu:

“O kadar saçma ki! Deha benim arkadaşım. Ben evli bir adamla olup, kimsenin kümesine girecek bir kadın asla değilim. Hiçbir zaman olmadım, hiçbir zaman olamam da. DNA’m izin vermez. Ayrıca karısını tanırım, aileyi tanırım. O algıyı yaratan da geçmişte çalıştığım, çok da yakın arkadaşım. Adını bile anmak istemiyorum. ‘Dava açacak mısınız?’ dediler, ‘Hayır, ona daha kötü bir şey yapacağım ve hayat boyu affetmeyeceğim’ dedim.”

Haberin Devamı

SİMGE BODUR TAVUK YAŞLANMIYOR

Şarkıcı Simge ile çocukluk arkadaşı olduğunu da anlatan Saraçoğlu, “Bebeğim o benim… O bodur tavuk, hiç yaşlanmıyor! Aynı yaştayız ama ben annesi gibi duruyorum” diye espri yaptı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etti, birlikte şarkı söyledi.

Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi.

Bu yasak aşk Magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Deha Bilimlier’in eşi evi terk etti…

Gözden Kaçmasın İhanetin fotoğrafını kim sildi? Haberi görüntüle

'Ben onları uyarmıştım'

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier'in yakın arkadaşı Demet Akalın'da ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi: "Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım. Daha çok hanım tarafını uyardım"