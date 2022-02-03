Burcu Kıratlı’nın dolandırılması davasında sanığa beraat 

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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şikayetçi Burcu Kıratlı ve sanık Mine Mumcu katılmadı. Şikayetçi avukatı ve sanık avukatı Merve Bahadır duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mine Mumcu'nun "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



"ORTADA BİR TİCARET VARDIR"



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Merve Bahadır, "Müvekkilimin dolandırıcılık kastı bulunmamaktadır. Şayet dolandırıcılık kastıyla hareket etseydi ilk aldığı paraları geri vermez veya çok fazla miktar da talep edebilirdi. Ortada bir ticaret vardır. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mine Mumcu'nun şikayetçi Burcu Kıratlı'ya karşı dolandırma kastı ile hareket ettiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

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Şikayetçi Kıratlı, "Kendisine para gönderecektim. O da benim gönderdiğim para ile hat satın alacaktı. Daha sonra satış yapınca satıştan kar alacaktım. Ben de bunun için banka aracılığıyla Mine'ye üç sefer para gönderdim. Bu paraları sanığın söylemiş olduğu banka hesabına ilk seferde 300 bin daha sonra 450 bin gönderdim. Bana kar olarak tam miktarını hatırlamıyorum ama 100 bin civarında para gönderdi. En son kendisine 550 bin lira para gönderdim. Ben basında yer alan haberleri okuyunca sanığı aradım. Kendisine 'Mesele nedir' diye sordum. Eğer böyle bir şey varsa bunun içinde yer almak istemiyorum. Benim göndermiş olduğum ana parayı gönder kar payını istemiyorum' dedim. Ancak sonrasında sanığa ulaşamadım. Toplam zararım 550 bin lira. Benim paramı bana söylediğinden farklı şekilde kullanıp benim paramı geri vermemiştir" ifadesini kullanmıştı.

İDDİANAME



Müşteki Burcu Kıratlı’nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mine Mumcu’nun ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.