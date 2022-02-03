Oryantal Didem Kınalı: Ben namussuz değilim!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Aşırı yağış 4 noktayı felç etti Çok sayıda araç suya gömüldüAşırı yağış 4 noktayı felç etti! Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Büyük skandal tepetaklak etti Facebooktan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...Büyük skandal tepetaklak etti! Facebook'tan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...#Spotify
Dünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecekDünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecek!#Jeff Bezos
Çernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdiÇernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdi!#Ukrayna
Dikkat çeken açıklamalar İşte vakaların düşeceği tarihDikkat çeken açıklamalar! İşte vakaların düşeceği tarih#Koronavirüs
İstanbulda sahte rehberin tepki çeken tanıtımıİstanbul'da sahte rehberin tepki çeken tanıtımı#Istanbul
Üvey babasının yaptıklarını anlattı: Gençtim ve çaresizdimÜvey babasının yaptıklarını anlattı: Gençtim ve çaresizdim#Spice Girls
10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti Ben namussuz değilim10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti! 'Ben namussuz değilim'#Oryantal Didem Kınalı
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Oryantal Didem Kınalı: Ben namussuz değilim!

#Oryantal Didem Kınalı#Oryantal Didem#Didem Kınalı
Oryantal Didem Kınalı: Ben namussuz değilim

Henüz 10 yaşında sahne almaya başlayan Oryantal Didem Kınalı bilinmeyenlerini anlattı. Çocuk yaşta başladığı meslekte zorluklarla mücadele ettiğini belirten Kınalı, 'ben namussuz değilim' sözleriyle isyan etti.

Haberin Devamı

Katarsis'te Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın bu haftaki konuğu Didem Kınalı oldu. 'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Kınalı, çocukluğundan bu güne başından geçenleri anlattı:

İKİ FARKLI DİDEM VAR

* Sahnede çok mutlum, bir başka Didem oluyorum. Evde de temizlik yapan, temizliği takıntı haline getiren bir Didem var! İki farklı Didem arasında dağlar kadar fark var.

* Ben insanların hep şöyle bakmasını istedim; Ailenin kızı olarak. Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum.

Oryantal Didem Kınalı: Ben namussuz değilim

BEN NAMUSSUZ DEĞİLİM

* Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım, ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı ‘göbek dansı’ göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik, ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir?  Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşılandığını görmek beni üzüyor.

Haberin Devamı

* Yurtdışında küçük kızlara eğitim veriyorum Türkiye’de yetişkin kadına kocasından gizli derse geliyor diyor ki ‘kocam duymasın beni döver.’

* Dans etmeyi oyun gibi biliyordum. Annem ve teyzelerim de dans ediyordu. Müzisyen bir ailede büyüdüm. Ten rengimden dolayı okul yıllarım da çok dışlandım. ‘Çingene’ diyenler oldu.

BİZİM EVDE HEP ALKOL KOKUSU VARDI

* Fakir bir ailede büyüdüm. Okulu bıraktım çalışmaya başladım. İlk dans ettiğimde sahneye çıkarken babamın çoraplarını göğsüme koyup çıktım. Henüz 10 yaşımdaydım. Evde o kadar çok para lafı konuşuluyordu ki artık otomatik olarak beynine yerleşiyordu para kazanma durumu. Anne tarafım Selanik, baba tarafım ise Yunanistan Dedeağaçlı… Ben Kuştepe’de büyüdüm.

* İlk pavyona gittiğimde bir solistin arkasında dans ediyordum. Uykun geliyor, erken yatmaya alışıksın ama orada gece dörde kadar durmak zorundasın… Sonra İkitelli’de bir yere gittik, ‘konsomatris olur musun’ dediler. Ne olduğunu bilmiyordum ‘deneyeyim’ dedim. ‘Ben içki içemem bana kola verin’ diye belirttim. Bir adamın yanına oturdum. Tanımıyorsun, çocuksun adam orada konuşuyor derdini anlatıyor. Ben de oturdum orada program izledim. Adam bana ‘sen beni dinliyor musun, ne dedim’ diye sordu. ‘Programı izle çok güzel’ dedim. Sonra bana yaşımı sordu ‘18’im dedim. Aslında yalan söyledim. Ben 14 yaşımda kendimi eğittim. Bir adam para takmaya çalışırken taciz etti. Kafasında şişe kırıp kaçtım.

Haberin Devamı

* Bizim evde hep alkol kokusu vardı. Babam çalışmamı istemiyordu. Annem ise ‘çalışıp eve para getirecekler’ derdi. Babamın zaafı alkol olduğu için o yüzden susuyordu. Çok seviyordum babamı aşıktım ona… Okumamı çok istiyordu ama olmadı.

Oryantal Didem Kınalı: Ben namussuz değilim

AJDA PEKKAN BENİ UYARDI

İbo Show’a başlamadan önce günde dokuz yerde sahne alıyor, iyi de kazanıyordum. Ünlü olmak gibi bir arzum da yoktu. Bir gün telefon çaldı ‘İbo Show’a oryantal lazım’ dendi. Ne kadar para vereceklerini sordum. Stüdyoda seçme yaptılar. Dans ettikten sonra İbrahim Bey’i aradılar anlaşma sağlandı. Bir gün sonra aradılar anlaşmayı iptal ettiklerini söylediler. Bir ay sonra tekrar çağırdılar.  İbrahim Bey aradı ‘gelmezsen ben gelip alacağım seni’ dedi. 6 yıl kadar beraber çalıştık.

Haberin Devamı

O süre zarfında konuşma yasağım vardı. Şöhret denen şeyden haberim yoktu. Ajda Hanım bir gün kulisime geldi ‘Şöhret ateşten gömlektir kızım’ dedi. Senden istediğim ‘paranı tut, malvarlığı yap, hayatını dizginle’ sözleriyle uyardı.

Oryantal Didem Kınalı: Ben namussuz değilim

Oryantal mesleği çok geri plana atıldı. Afişlerden resimlerim kaldırıldı, sahne alamadım. Ben Madonna ile dans ettim. Dünyada bu kadar değer görürken kendi ülkem de ezilmek beni üzdü.

Gözden Kaçmasın

Oryantal Didem hiç takılmasın söylenenlereOryantal Didem hiç takılmasın söylenenlere!
#DİDEM KINALI#TARKAN
Dünyada bu kadar değer görüp kendi ülkemde göremediğim için çok üzülüyorumDünyada bu kadar değer görüp kendi ülkemde göremediğim için çok üzülüyorum
#GAZETEHABERLERİ#ORYANTAL

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oryantal Didem Kınalı#Oryantal Didem#Didem Kınalı

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan