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Burcu Esmersoy'dan itiraf: Çok aşığım, evlenirim!

#Burcu Esmersoy#Nazım Akmandil#Mehmet Demirkol
Burcu Esmersoydan itiraf: Çok aşığım, evlenirim

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Burcu Esmersoy'un aşk hayatıyla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

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45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu, Suyabatmaz'dan önce ise Massimo Cusimano ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında 2008 yılında yollarını ayırmıştı.

EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında Mehmet Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

'BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR?'

Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi Esmersoy'u kahkahaya boğdu.

Burcu Esmersoydan itiraf: Çok aşığım, evlenirim

'ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN'

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Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.

EKRANLARA DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERDİ
Yine Demirkol'un ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini sormasına karşılık Burcu Esmersoy'un "Gece 12'de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem" yanıtını vermesi de dikkat çekti. Ünlü sunucu böylece ekranlara dönüş için ilk sinyali de verdi.

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