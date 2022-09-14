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Oyuncu Burçin Bildik ve Çiğdem Dikerler boşandı!

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#Burçin Bildik#Çiğdem Dikerler#Çiğdem Dikerler Bildik
Oyuncu Burçin Bildik ve Çiğdem Dikerler boşandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 08:01

Oyuncu Burçin Bildik, eşi Çiğdem Dikerler’den tek celsede boşandı.

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Önceki gün Kartal Adliyesi 5. Aile Mahkemesi’nde yapılan duruşmada anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talep etmedi.

Ünlü oyuncu, fikir ayrılıklarından dolayı bu kararı aldıklarını ve dost kaldıklarını söyledi.

Oyuncu Burçin Bildik ve Çiğdem Dikerler boşandı

Burçin Bildik ve Çiğdem Dikerler 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 9 yıl sürdü.

Burçin Bildik, 2009 yılında Zeynep Elçin Bildik’le evlenmiş, genç kadın 2011’in temmuz ayında Bodrum’da beyin kanaması geçirip vefat etmişti.

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