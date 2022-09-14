Oyuncu Burçin Bildik ve Çiğdem Dikerler boşandı!

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Önceki gün Kartal Adliyesi 5. Aile Mahkemesi’nde yapılan duruşmada anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talep etmedi.

Ünlü oyuncu, fikir ayrılıklarından dolayı bu kararı aldıklarını ve dost kaldıklarını söyledi.

Burçin Bildik ve Çiğdem Dikerler 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 9 yıl sürdü.

Burçin Bildik, 2009 yılında Zeynep Elçin Bildik’le evlenmiş, genç kadın 2011’in temmuz ayında Bodrum’da beyin kanaması geçirip vefat etmişti.