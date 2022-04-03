Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Burak Yörük'ten açıklama geldi

#Burak Yörük#İETT#Oyuncu
Burak Yörükten açıklama geldi

Oyuncu Burak Yörük'ün dün trafikte kavga ederken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu bu görüntülerin olayın başını içermediğini ve kendisinin kavgaya çekilmek durumunda bırakıldığını belirterek herkesten özür diledi.

"İŞİM DIŞINDA BÖYLE BİR OLAYLA GÜNDEME GELDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"
Genç oyuncu bu olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
Herkese merhaba...
Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum...
Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilerim...

Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

Haberin Devamı

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.
Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor.
Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim.

Burak Yörükten açıklama geldi

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Yörük#İETT#Oyuncu

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık