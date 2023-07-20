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Burak Sergen: Hapse girmekten korkuyorum

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#Burak Sergen#Işıl Sergen#Nafaka Davası
Burak Sergen: Hapse girmekten korkuyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 09:44

Burak Sergen 2018 yılında ayrıldığı eski eşi Işıl Sergen’e çocuğu için ödediği nafakanın azaltılması için dava açtı.

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Mağdur olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Ben 18 bin Türk Lirası nafaka karşılığında anlaştım. Protokole göre nafaka bir sene sonra artıyor. 18 binden 25’e çıkarıp anlaşmak istedik. 70 bin Türk Lira’sı talepte bulundu. Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Ben bu yüzden 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Cezanın itiraz süresini bekliyoruz şu an” dedi.

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Oğlu için tüm fedakarlıkları yaptığını ancak eski eşinin iyi niyetini suistimal ettiğini dile getiren Burak Sergen, “Hapse gireceğim için korkuyorum. Bodrum’da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım. Covid döneminde hastalandım buna rağmen yine setlere gittim, çalıştım sırf nafaka ödeyebilmek için” diye konuştu.

Burak Sergen: Hapse girmekten korkuyorum

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#Burak Sergen#Işıl Sergen#Nafaka Davası