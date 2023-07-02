Özkan Uğur bunu da atlatacak

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◊ Ömür Gedik: Özkan Uğur’un haberini duyunca kalbim sızladı. İyi haberlerini alana kadar da her aklıma geldiğinde sızlamaya devam ediyor. İnşallah ayağa kalkar, o olağanüstü, hepimize örnek olan yaşam enerjisini geri alır.

◊ Savaş Özbey: Bir şeyle mücadele verip onu bir kere yendin mi, bitmiş gitmiş olmalı. Böyle sürekli hortlaması sinir bozucu, insan isyan ediyor. Ama inancım tam, bu kez de galip çıkacak. Bir de bu insanları bu durumdayken üzmenin ne alemi var? Etkileşim almak için “öldü” haberleri yayıyorlar...

◊ Orkun Ün: Özkan uğur nasıl neşeli, nasıl eğlenceli, nasıl pozitif biri. Ne olur kaybetmeyelim böyle insanları. Umarım atlatır ve sağ salim döner aramıza.

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◊ Onur Baştürk: Çok değerli bir müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur. Bugünleri de atlatacağına eminim.

Orkun Ün - Ömür Gedik - Savaş Özbey - Onur Baştürk

Madonna yeniden kalkar ayağa

Madonna’nın 24 Haziran’da çok ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı, ardından entübe edildiği açıklandı. Ailesinin “Onu kaybedeceğimizden emindik, ölene kadar durmayacak” açıklaması da sevenlerini korkuttu. Ünlü yıldız, hastaneden taburcu edildi... Ne hissettiniz Madonna’nın durumunu ilk öğrendiğinizde?

◊ Onur Baştürk: Madonna bu, yeniden kalkar ayağa diye düşündüm. Bir yandan da “Ya bir şey olursa?” dedim. Eğer öyle bir şey olursa 80’lerden kalan son kale de devrilmiş olacak çünkü. Ama ben geri döneceğine ve sahneye çıkacağına inanıyorum.

◊ Orkun Ün: İyi de neden? Bu işte bir terslik yok mu? Ailesi neden “Kaybedeceğimize emindik” diyor. Bilmediğimiz ve hayli ciddi işler var demek ki. Bence bunların altında güzellik kaygısı, şöhreti kaybetmeme dürtüsü gibi tehlikeli duygular yatıyor.

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◊ Ömür Gedik: Madonna’ya üzüldüm ama iyileşmiş neyse ki. Kimse hasta olmasın.

◊ Savaş Özbey: Küt diye gidiyormuş kadın! Acaba bu yaşında yaşam tarzına biraz daha mı dikkat etmeli? Bedeni Madonna’nın hızına yetişemiyor artık 64 yaşında.

Foça’nın huzur verici doğası Dönence ile ekranda

Kanal D’nin yeni dizisi “Dönence” bu salı başlıyor. İzmir-Foça’da çekilen proje, tanıtımlarından gördüğümüz kadarıyla yazı en güzel yansıtan dizi. Foça’nın doğal güzellikleriyle ekranda görsel şölen yaşatacak dizi, tatile çıkamayanların da maviye ve yeşile özlemini giderecek bir anlamda... Cannes’da ödül kazanan “Exceptional” dizisinden uyarlanan “Dönence”, aynı zamanda farkındalık yaratan senaryosuyla da çok konuşulacak. Siz nasıl buldunuz projeyi?

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◊ Savaş Özbey: Yaz dizilerine, hele de su kenarında geçenlere bayılıyorum. Öyle 7-24 dönsün televizyonda. Foça’yı da hiç görmemiştim, oh tanımış olacağız böylece.

◊ Orkun Ün: Görünüşe göre; yine bambaşka bir proje geliyor. Söylemiştim daha önce de; yaz ekranı demek, Kanal D demek. Fakat Savaş, Foça’yı bu yaşına kadar görmemek de ne demek! Neyse... Bence bu dizi bu sezonun doğaya doyuran, huzur veren, heyecanlandıran dizilerinin en başında gelecek.

◊ Onur Baştürk: İsrail dizisi “Exceptional”ın konusu güzeldir, şimdi ondan uyarlanan “Dönence” de ilginç bir seyirlik olacak benim için.

◊ Ömür Gedik: Foça ve esnafı yaşadı. Orijinali şahane olan bu uyarlama yazın dizisi olur. Tatilciler için de Bodrum, Çeşme, Alaçatı hattına güzel bir alternatif eklenmiş olur. Hem ekran başına, hem Foça’ya diyorum!

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Gönüllerini alsaydı

Yavuz Bingöl, Şanlıurfa’da sadece 8 kişinin geldiği konserini iptal etti. Siz olsanız ne yapardınız?

◊ Orkun Ün: Ben sahneye bile çıkmazdım, yalan yok. Hastalandı, parmağı çatladı, ayağı kırıldı, tansiyonu düştü falan dedirtirdim. Can sıkıcı bir mevzu...

◊ Savaş Özbey: Ben oraya kadar gelmiş insanlara konser iptal etmeyi dinleyiciye saygısızlık olarak görürdüm. Madem bir avuç insan, hepsini toplardım sahneye, beraber mini bir konser yapardım. Yahut da alıp bir restorana, kafeye falan götürürdüm hayranlarımı, gönüllerini alırdım.

◊ Ömür Gedik: O işte başka bir iş olmasın? Halk konserine 8 kişi gelmesi neredeyse imkânsız.

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◊ Onur Baştürk: 8 kişi de sertmiş! Ben olsam, neden böyle oldu, neden bunu öngöremedim, ben kimim ne yaptım diye diye uzun bir araştırmaya girişirdim herhalde.

Yatacak yerin yok Pique!

Gerard Pique’nin Sharika’yı evinde aldattığı yetmezmiş gibi bir de kadının babası yoğun bakımdayken bunu yaptığı ortaya çıktı. Ne diyorsunuz Shakira’nın dramına?

◊ Ömür Gedik: Damlamaz yağar derler ya, dertler hep üst üste gelir, aynen öyle olmuş. Shakira bu zincirleme mutsuzluktan çok daha güçlenerek çıkacaktır. Allah babasına sağlık versin, Pique gider daha iyisi gelir. Pique ise, hep birlikte göreceğiz, yaptıklarının cezasını bir şekilde çekecek.

◊ Savaş Özbey: Yatacak yeri yok diye yazdım hafta içi. Darbe üstüne darbe vurmuş kadına. Sevgiliyi eve atmak için de Shakira’nın babasıyla ilgilenmesini fırsat bilmiş.

◊ Orkun Ün: Valla gözünü kan bürümüş Pique’nin demek ki. Aklınca kendini garantiye almış. “Zaten hastanede, zaten babasıyla uğraşıyor benimle ilgilenmez” demiş. E nerede vicdan, merhamet be kardeşim! Vallahi böyle erkekler bizim gibi düzgün, doğru adamların adını lekeliyor.

◊ Onur Baştürk: Ortada bir dram yok bence. Aldatma öyle bir anda başlamaz, çok önce başlamıştır.

Bodrum’dan başka güzel yer yok mu?

Bayram tatilinde Bodrum’da plajlarda, banklarda yatanlar gördük. Konsey ne diyor bu işe? Şart mı tatil için Bodrum veya Çeşme’ye gitmek? Başka güzel yer yok mu ülkemizde?

◊ Savaş Özbey: Ağzının tadını bilenler için bir sürü cennet köşe var ve fiyatları da görece makul. Ben Dalyan’cıyım mesela.

◊ Onur Baştürk: Elbette gidilecek çok yer var. Ama Bodrum ve Çeşme’ye gidenlerin duygusunun nedeni ‘FOMO’. “Bir şey kaçırıyor muyum” duygusu. Bu nedenle bankta yatmayı göze alıyorlar.

◊ Orkun Ün: Hem de nereler var bir bilse herkes keşke. Ya da yok yok ya bilmesinler. Onlar gitsinler en olmadık zamanda en olmadık yere atsınlar kendilerini. Çalışıp da tek tatil hakkı olanları anlıyorum ama yine de bu eziyete para verilerek girilmesini bir türlü mantığıma oturtamıyorum.

◊ Ömür Gedik: İstanbul’daki bütün lüks markalar Bodrum’da. Parası olan oraya gidiyor, keyfini yaşıyor. Parası olmayan ya da o paraları vermek istemeyen de o kalabalıkta işkence çekiyor. Ne o; Bodrum’da tatil yaptım! Tatil yapmadın, rezil oldun. Oysa kıyı şeridinde öyle güzel yerler var ki. Aklı olan oralara gider.

‘Erkolar’ kapatılsın

Pique gibi Neymar da karısını aldatmış, hem de hamileyken. Aldatmak aldatmak mıdır, hamile kadını aldatmak iki kat büyük günah mıdır?

◊ Ömür Gedik: Hamile bir kadını aldatmak sadece eşe değil, anne karnındaki çocuğa da ihanet. Bebek düşebilir, annenin travması nedeniyle sakat doğabilir... Bu adamdan baba olmaz. Ben olsam yanıma yaklaştırmam bir daha.

◊ Orkun Ün: Aslında hamilesi, hastası yok bu işin. Aldatmak tabii ki aldatmaktır. Ama işin içine ekstradan bir vicdan girmesi lazım böyle durumlarda. Kadın senin çocuğunu taşıyacak, sen gidip keyfine bakacaksın. Yok ya? Ne güzel dünya be! Vallahi galiba popüler terime ben bile uyacağım ve “Erkolar kapatılsın” diyeceğim.

◊ Savaş Özbey: Çok doğru söyledin Orkun. Aldatılmak zaten yıkıcı bir şey, bir de kadın senin çocuğuna hamileyken bunu yapmak duble köteklik.

◊ Onur Baştürk: Aldatmak sadece aldatmaktır. Sadece bir tarafın diğer tarafa dürüst olmamasıdır.

Plajın fitleri

Ünlülerin sahillerden fotoğrafları yağıyor. Sizce bu sene kimin formu yerinde, en beğendiğiniz hangisi ya da hangileri?

◊ Onur Baştürk: Berrak Tüzünataç’ın fit formuna bayılıyorum.

◊ Savaş Özbey: Süreyya Yalçın’a sorsak en formda kendisi ama estetik anlayışlarımız pek uyuşmuyor. Ben Merve Oflaz’ın bir fotoğrafını gördüm, gayet formda duruyordu. Erkeklerden de Barış Arduç.

◊ Orkun Ün: Daha çok erken Konsey. Henüz gözüme “Vay beeee” diyeceğim kimse ilişmedi. İlişir elbet. Bir de belli ki bu kış zor geçmiş, herkes yemiş içmiş. Öyle kusursuz vücut bulmak biraz zor. Ama bilin bakalım biz ne aramıyoruz? Kusursuzluk...

◊ Ömür Gedik: Ben de Orkun gibi daha erken diyorum. Bayramda sahne kıyafetlerini konuşuyoruz hâlâ. Sahile inemedik. Temmuz bir gelsin. Fit olanlarla birlikte, photoshop’lu, özel ışıklı değil, selülitli fotoğraflar da gelecek.