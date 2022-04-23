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Bunları biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu eskiden ekonomi spikeriydi!

#Bunları Biliyor Muydunuz?#Nur Fettahoğlu#Gökhan Türkmen
Bunları biliyor muydunuz Ünlü oyuncu eskiden ekonomi spikeriydi
Behlül AYDIN

Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerini sizler için araştırdığım köşemde bu hafta Nur Fettahoğlu, Gökhan Türkmen, Tolga Sala ve Su Soley var.

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NUR FETTAHOĞLU

HAYALİ BİR DELİYİ CANLANDIRMAK

· Ekranların sevilen ismi Nur Fettahoğlu’nun oyunculuk öncesi spikerlik yaptığını biliyor muydunuz? Bir dönem ekonomi spikerliği yapan Fettahoğlu’nun oyunculuk kariyeri ilk olarak 2007 yılında “Benden Baba Olmaz” dizisiyle başlamış.
· Fettahoğlu’nun meslek geçmişinde bankacılık da varmış. 5 yıl özel sektörde bankacılık yapmış.
· Küçükken bale ve tiyatroya gitmek istemiş fakat ailesi karşı çıkmış. Çocuk yaşta oyunculuk hayali kurduğu için kardeşiyle gizli gizli skeçler yaparmış.
· Modaya meraklı olan Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezunmuş.
· Birçok karaktere hayat veren oyuncunun hayalinde bir deliyi canlandırmak varmış.

Bunları biliyor muydunuz Ünlü oyuncu eskiden ekonomi spikeriydi


· Baba tarafından Giritli olan Fettahoğlu, ailesiyle birlikte uzun süre Rize’de yaşamış. Bu yüzden en sevdiği yemekler genellikle Karadeniz yöresine aitmiş. Mıhlama, karalahana sarması, ıspanak en sevdiği yemeklermiş.
· Nazara inandığı için evden çıkarken sağ adım atarak çıkıyormuş. Evinin girişini sirkeli suyla yıkayan oyuncu, kırmızı rengin kendisine enerji verdiğine inanıyormuş.
· Aşı olmaktan korkan Fettahoğlu’nun iğne fobisi varmış ve iğneyi gördüğü anda kendini kötü hissediyormuş.
· El sanatları konusunda yetenekliymiş ve yağlı boya tablo yapmaktan keyif alıyormuş.
· Nur Fettahoğlu, ilk evliliğini 2008-2011 yılları arasında borsacı Murat Aysan ile yaptı. İkinci evliliğini ise 2013-2021 yıllarında Levent Veziroğlu ile gerçekleştirdi. İkinci evliliğinden Elisa Güzin adında 6 yaşında bir kızı var.

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GÖKHAN TÜRKMEN

NİKÂH YÜZÜĞÜNÜ ÖZEL GÜNLERDE TAKIYOR

Bunları biliyor muydunuz Ünlü oyuncu eskiden ekonomi spikeriydi

· Başarılı şarkıcı Gökhan Türkmen, çocukluk hayaline kavuşan isimlerdenmiş. İlk başlarda müzik öğretmeni olmayı kafasına koyan Türkmen, YouTube’a yüklediği şarkılarla tanınmaya başlayınca şarkıcılık yolunda ilerleme kararı almış.
· Okul yıllarında hiperaktif bir öğrenci olduğunu söylese de bir o kadar da utangaçmış.
· Sanatın her dalıyla ilgilenmeye seven Türkmen, müzikten önce bir dönem resim yapmaya merak sarmış.
· En sevdiği ders edebiyat olan şarkıcı, yüksek sınav heyecanı yüzünden konservatuvar sınavlarından bir türlü geçememiş.
· Eşyaların uğruna pek inanmıyormuş fakat özel günlerde nikâh yüzüğünü takmayı adet edinmiş.
· Sağlık konusunda takıntılıymış. Sağlıklı yaşama büyük önem verdiğini söyleyen Türkmen, öyle ki etrafındaki insanlara da sık sık sağlıklı yaşam konusunda uyarılarda bulunurmuş.
· Eşi Sinem Türkmen ile birlikte neredeyse tüm tiyatro oyunlarını izlemişler. Fırsat buldukça şehir dışındaki tiyatro oyunlarını bile izlemeye gidiyorlarmış.
· Kızları Nil Rona (7) ve Leyla (5), müzik konusunda oldukça yetenekliymiş. Hatta büyük kızı Nil Rona şarkı sözleri bile yazmaya başlamış.

SU SOLEY

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14 YAŞINDAYKEN ANNESİNİN ARACINI KAÇIRMIŞ

Bunları biliyor muydunuz Ünlü oyuncu eskiden ekonomi spikeriydi

· Su Soley’in çocukluğu 18 yaşına kadar sporla iç içe geçmiş. Buz pateni, atletizm, tenis, basketbol, kayak ve snowboard, yüzme başta olmak üzere monopalet, sutopu, sualtı ragbisi, poi sporlarında Türkiye çapında birçok müsabakaya katılmış.
· Kendisi için manevi değerinin çok büyük olduğunu söylediği bir pandülü (sarkaç) varmış.
· Bilgisayar oyunlarını seven şarkıcı, League of Legends isimli oyuna bayılıyormuş.
· Sahne ve klip çekimlerinde saçını ve makyajını kendi yaparmış.
· 14 yaşındayken annesinin Vosvos aracını kaçırarak araba kullanmayı öğrenmiş. Hayatı boyunca hep düz vites araç kullanmış.
· Dalyan-Bostancı arasında 40 dakika git-gel paten kayıyormuş.

 

TOLGA SALA

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HERKESTEN HABERSİZ ALMANYA’YA GİTMİŞ

Bunları biliyor muydunuz Ünlü oyuncu eskiden ekonomi spikeriydi

· Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Tolga Sala, “Oyuncu olmasaydım pilot olmak isterdim” diyor.
· Saçlarını genellikle kısa kullanan Tolga Sala’nın saçları aslında kıvırcıkmış.
· Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyormuş. Bu merakı yüzünden 18 yaşında bir çılgınlık yapıp kimseye haber vermeden uçağa atlayıp Almanya’ya gitmiş ve orada iki ay kalmış.
· Hayvanlara karşı küçük yaşlarından itibaren hassas olan Sala’nın en sevdiği hayvan, “Diriliş Ertuğrul” dizisinde de sıklıkla sahnelerinin olduğu atlarmış.
· At üstünde ok atmak konusunda oldukça başarılıymış.
· 2021’de Şişli’de park halindeki aracının üstüne ağaç devrilmiş. Yara almadan kazayı atlatan oyuncunun aracında maddi hasar oluşmuş.

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#Bunları Biliyor Muydunuz?#Nur Fettahoğlu#Gökhan Türkmen

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