Bülent Serttaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bülent Serttaş'ın biyografisi şarkıları ve albümleri
Şarkıcı Bülent Serttaş, hayatı ve biyografisi ile merak konusu oldu. 1983 yılından itibaren müzik dünyasına adım atan ve çeşitli mekanlarda şarkılar söyleyerek sanatçılık kariyerinde önemli bir noktaya gelen Bülent Serttaş, Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. Peki, Bülent Serttaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Bülent Serttaş'ın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
Şarkıcı Bülent Serttaş, Elazığ'da dünyaya gelmesinin ardından Adana'ya gelerek Çukurova'nın pek çok mekanında sahne almıştır. Sahne aldığı sıralarda Hilmi Topaloğlu tarafından fark edilen Bülent Serttaş, çıkardığı albümlerle dikkatleri üzerine kısa sürede çekmeyi başarmıştır. Peki, oyunculuk kariyeri de bulunan Bülent Serttaş kimdir ve şarkıları nelerdir? İşte, Bülent Serttaş hakkında merak edilen bazı bilgiler.
Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.
Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.
Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.
BÜLENT SERTTAŞ'IN ALBÜMLERİ
- 1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)
- 1993: Delikanlı
- 1995: Sen Varya Sen
- 1997: Aşığım Yanmışım
- 1997: Anlayacaksın - Mektup
- 1998: Sana Yaşıyorum
- 2000: Alın Yazımsın
- 2001: Her Şeyine Hastayım
- 2002: Ağlama Meleğim
- 2005: Tükendi Dost Sohbetleri
- 2008: Emir
- 2011: Bitmez sana sevdalarim
- 2013: Sen Diye Diye
- 2017: Ablalar
- 2019: Her Şeyine Hastayım
TEKLİLERİ
- 2007: Ne Mutlu Türküm Diyene
- 2013: La Bize Her Yer Ankara
- 2015: Adamın Dibi (Çeşme)
- 2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)
- 2018: Bodrum Akşamları (Akustik)
- 2019: Sevda İçerde
- 2019: Elini Kolunu Sallayacak
- 2020: Seyyah
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