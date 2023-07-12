×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Bülent Şakrak’tan boşanma sonrası manidar paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Şakrak#Ceyda Düvenci#Boşanma
Bülent Şakrak’tan boşanma sonrası manidar paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 15:09

Ceyda Düvenci'nin evliliklerini bitirmek isteyen taraf olarak gösterdiği Bülent Şakrak'tan manidar bir paylaşım geldi.

Haberin Devamı

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 10 Temmuz’da tek celsede boşandı. Çiftin çocukları Okan Ali'nin velayeti annesine verildi. Sessiz sedasız yollarını ayıran ikili, boşanmasa sonrası hiçbir açıklama yapmadı.

Bülent Şakrak’tan boşanma sonrası manidar paylaşım

OĞLUM ALİ, KIZIM MELİSA
Bülent Şakrak, boşanma sonrası oğlu Ali ve kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı. Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları sosyal medya hesabından "Oğlum Ali, kızım Melisa" notuyla paylaştı.
Bülent Şakrak’tan boşanma sonrası manidar paylaşım


MANİDAR PAYLAŞIM
Ünlü oyuncunun fotoğrafa Pir Sultan Abdal'a ait bu dizelerini eklemesi dikkat çekti:

Haberin Devamı

Hâkikat bağına girmek istersen,
Gonca güllerini dermek istersen,
Erenler sırrına ermek istersen,
Bu sırra ermeye rehber isterler.

 
boşanma KARARINI BEN VERMEDİM
Ceyda Düvenci, haklarında çıkan boşanma iddiaları sonrası bir takipçisinin "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip… Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" sözlerine"Kararı ben vermedim maalesef" cevabını vermişti.

Gözden KaçmasınSeni hiç bırakmayacağımSeni hiç bırakmayacağım!Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Şakrak#Ceyda Düvenci#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık