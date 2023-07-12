Bülent Şakrak’tan boşanma sonrası manidar paylaşım

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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 10 Temmuz’da tek celsede boşandı. Çiftin çocukları Okan Ali'nin velayeti annesine verildi. Sessiz sedasız yollarını ayıran ikili, boşanmasa sonrası hiçbir açıklama yapmadı.



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Bülent Şakrak, boşanma sonrası oğlu Ali ve kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı. Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları sosyal medya hesabından "Oğlum Ali, kızım Melisa" notuyla paylaştı.Ünlü oyuncunun fotoğrafa Pir Sultan Abdal'a ait bu dizelerini eklemesi dikkat çekti:

Hâkikat bağına girmek istersen,

Gonca güllerini dermek istersen,

Erenler sırrına ermek istersen,

Bu sırra ermeye rehber isterler.



“boşanma KARARINI BEN VERMEDİM

Ceyda Düvenci, haklarında çıkan boşanma iddiaları sonrası bir takipçisinin "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip… Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" sözlerine"Kararı ben vermedim maalesef" cevabını vermişti.