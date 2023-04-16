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Bülent Şakrak, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından bu mesajla kutladı:

Fotoğraf 2014 ve kutladığımız ilk doğum günün, aradan 9 yıl geçti ,Melisa büyüdü ,Ali doğdu (askere gitti geldi😂)yaşam aktı envai çeşit şey yaşandı, gezildi, dolaşıldı, çalışıldı, çabalandı, yaş alındı ancak yaşlanılmadı falan...Bu süreçte senin hayata tutunma biçimin, inadın, analığın ve gayretin hiç değişmedi, bu nedenle evdeki ben ve cümle canlının(kediler, köpekler, fareler, çocuklar)sana olan hayranlığı da hiç bitmedi, yeni yaşının da sana daha öncekiler gibi şans, bereket ve çokca huzur getirmesini diliyorum ve seni gerçekten çook SEVİYORUM.

Cemal Süreyya’nın dediği gibi “Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır...Seni hiç bırakmayacağım!” İyi ki doğdun çocuklarımın anası..❤️

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Ceyda Düvenci, eşinin sözlerine " Seni çok seviyorum" diyerek cevap verdi.

Boşanma haberleri hakkında ilk kez konuştu

Ceyda Düvenci, uzun süredir medyada yer alan eşi Bülent Şakrak ile "boşanma" haberleri için ilk kez açıklama yaptı.

Gülçin Santırcıoğlu'nu konuk ettiği bölümde gerçekleşen evlilik sohbeti sırasında, kendi evliliğinden bahseden Düvenci şunları söyledi:

Çıkıp açıklamak istedim ama...

Son zamanlarda magazin gündeminin kendi kendine uğraştığı çiftlerden biri de biziz, boşamaya kalktılar. Tabii çıkıp çok açıklamak istiyorum ama, Türkiye'nin o kadar doğru gündemleri var ki, bu saçma sapan şeyler için ben konuşmak istemiyorum.

Kavga edilmeyen evlilik olmaz...

Ben bilmiyorum kavga edilmeyen evlilik olsun, ben bilmiyorum evliliğini düzeltmek, daha iyiye götürmek için çaba sarf etmeyen bir çift olsun, ben de öyle bir ailenin içinde büyüdüm...

5 benzemeziz, kendimize tahammülümüz olmuyor bazen, başka anadan babadan birine tahammülümüz nasıl olsun düzenli olarak? Bi de samimiyet yok o zaman, sen tartışmıyorsan, farklılıkların yoksa bu farklılıklar değiştikçe bi dakika bir şey oluyor konuşalım demiyorsan, bu çok üstü örtülmüş bir evlilik. Hiç konuşmadığın şeyler konuşulmuş gibi haberler var...

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Çift terapisine gidiyoruz

Bana garip geliyor kendi adının geçtiği haberleri okudukça, hiç konuşmadığın şeyler konuşuluyormuş gibi olunca... En son evlilik terapisti kurtardı evliliklerini yazmışlar, evet bir çift terapistine gidiyoruz elbette, oyuncu ruh hali dalgalıdır, çok iniş çıkışlarımız var, biraz şizofrenik bir halimiz var. Burada örnek alınması gereken şey bir evliliği götürebilme niyetinde kalabilmek. 'Mükemmel evlilikleri vardı çift terapisi kurtardı' Bence her biçimde evlilik mükemmel.