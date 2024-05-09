Bülent Şakrak o iddialara sert cevap verdi!

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Bir eczane çıkışı görüntülenen çift ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tedirgin halleriyle dikkat çeken Esra Akpınar otoparka doğru ilerlerken Şakrak, ihanet iddiaları hakkındaki sorulara tepki gösterdi: “Bu haberler tamamen yalan. Deli saçması.” (Deniz BOY)

CEYDA DÜVENCİ AŞKINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce de boşandıktan sonra aşka küsmediğini dile getiren Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşkını ilan etti.

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Karanlık oda meditasyonu

Çağla Şıkel, yoga eğitmeni Çetin Çetintaş’ın ‘Karanlık Oda’ adlı meditasyonuna katıldı. Karanlık bir kulübede tek başına kalan Şıkel yaşadığı deneyimi Instagram’ında anlattı:

“Ben, en derinlerim ve nefesim arasında geçen 11 saat... Bir gece öncesinden son yemeğimi 18.30 gibi yiyip 24 saati yemeden ve su içmeden tamamladım.”

Bu akşam Eurovision’da

2003’te Eurovision’da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision’da sahne alacak. Erener, “Everyway That I Can” şarkısını yarı finalde, bu akşam yeniden söyleyecek.

Final ise 11 Mayıs’ta Malmö Arena’da yapılacak. Eurovision 2024, “Eurovision Song Contest” resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilebilecek..

Çok emek verdik

“Çingene Kızı Zeugma”nın galası önceki gün Paribu Cineverse Kanyon’da gerçekleşti. Başrollerini, İnan Ulaş Torun, Altan Erkekli, Aysel Nazim, Serkan Şengül ve Orhan Aydın’ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Kamil Çetin üstlendi.

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Film ekibi, “Çekimleri 2 yıl sürdü, çok emek verdik. Gişesi bol olsun, takdir seyircinin” dedi. Serkan Şengül ise film sırasında kilo verdiğini belirtti: “Filme 135 kilo başladım, 70 kilo ile bitirdim.” Çekimleri Gaziantep’te tamamlanan film, Zeugma Müzesi’ndeki ‘Çingene Kızı’ tablosunu çalmaya çalışan ekibin eğlenceli hikâyesini anlatıyor. (Sayit DURMAZ)