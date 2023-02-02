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Ceyda DÃ¼venci dizi setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oyuncu BÃ¼lent Åžakrak ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, Ã§ift 2015 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.

Ceyda DÃ¼venci ile BÃ¼lent Åžakrak 2014 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan 'AÅŸkÄ±n Kanunu' dizisinde rol almÄ±ÅŸ ikilinin set arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼rede aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶rnek Ã§iftlerinden olan Ceyda DÃ¼venci ve BÃ¼lent Åžakrak'Ä±n mutluluÄŸu oÄŸullarÄ± Okan Ali'nin doÄŸumuyla daha da artmÄ±ÅŸtÄ±.

Evlilikleri boyunca en Ã¶zel anlarÄ±nÄ± dahi takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Ã§ift, son gÃ¼nlerde ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme geldi.

Oyuncu Ã§iftin uzun zamandÄ±r birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemesi, sosyal medyada fotoÄŸraf paylaÅŸmamasÄ± ikilinin boÅŸanacaÄŸÄ± dedikodularÄ±nÄ± alevlendirdi.

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BÃœLENT KRÄ°Z YOK DEMÄ°ÅžTÄ°

Ã‡ok geÃ§meden BÃ¼lent Åžakrak, eÅŸi Ceyda DÃ¼venci ve Ã§ocuklarÄ± Okan Ali'yle sarÄ±ldÄ±klarÄ± kareyi yayÄ±nlayarak, iddialarÄ± yalanladÄ±.

Åžakrak, "Sureti gÃ¶r beyan ile, beyana sÄ±ÄŸmazam" yazdÄ±. Åžakrak etiket bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne DÃ¼venci'ninEngin AkgÃ¼n'den olan kÄ±zÄ± Melisa'yÄ± da ekledi. AyrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na fotoÄŸrafla 'kriz yok' cevabÄ±nÄ± veren BÃ¼lent Åžakrak'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Ceyda DÃ¼venci ise binlerce beÄŸeni ve yorum alan fotoÄŸrafa kayÄ±tsÄ±z kaldÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu eÅŸinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± ne beÄŸendi ne de yorum yaptÄ±.

KAFA KARIÅžTIRAN PAYLAÅžIMLAR

AyrÄ±lÄ±k haberleri karÅŸÄ±sÄ±nda sessizliÄŸini koruyan Ceyda DÃ¼venci, bugÃ¼n Instagram sayfasÄ±nda peÅŸ peÅŸe yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

DÃ¼venci, Ã¶nce "BazÄ± ÅŸeylere senin mÃ¼dahale etmen gerekmez. Ã–yle bir zaman gelir ki, bÃ¼tÃ¼n taÅŸlar yerine oturur sen kÄ±lÄ±nÄ± bile kÄ±pÄ±rdatmadan her ÅŸey yerini bulur, kendiliÄŸinden olur. Her ÅŸeyin ve herkesin zamanÄ± var, bunu bilir bunu sÃ¶ylerim. ZamanÄ± var" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Sonra da kedisi ve kÃ¶peÄŸiyle yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Ceyda DÃ¼venci'nin paylaÅŸÄ±mlarÄ± ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ± bir kez daha alevlendirdi. TakipÃ§ileri Ã¼nlÃ¼ oyuncuya evliliÄŸinde sorun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Haberlerin ardÄ±ndan BÃ¼lent Åžakrak da Instagram sayfasÄ±nda nakliye araÃ§larÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â Â

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