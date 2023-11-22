Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

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"Boşandın. Tamam artık çoluğun çocuğun var başka bir hayatına girmesin" tavrını reddettiğini söyleyen Ceyda Düvenci, "Bu sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan 'yorumcu şiddeti' dedi.

İşte Ceyda Düvenci'nin açıklamaları:

* Manevi erkek kardeşimle ve en yakın arkadaşımın kardeşinin kocasıyla yazmaya kalktılar, Allah'tan önden soruyorlar açıklıyoruz, yok o benim erkek kardeşim, karısı var çocukları var, yok o bizim damadımız falan...

* Böyle haberler çıktığı anda altına yazılanlar "Yani bu ne artık daha yeni boşanmışsın sen ne bu?" Bu üslubu doğru bulmuyorum, bu benim üzerimden olur, başka bir kadına olur... Tamam artık boşandın, daha da biri hayatına girmesin tavrı! Buna bir isyan değil meselem ama, gerçekten kadınlara yapılan bu manevi şiddeti reddediyorum ben aslında.

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* Kendi hayatımda bir şeyleri toparlamaya çalıştığım bir dönemdeyim, kafamı dik tutmaya çalışıyorum. Boşanan pek çok kadın var, "Tamam artık çoluğun çocuğun var sen evindesin, işini yap, çocuğuna bak, hayat bundan sonra böyle" halini. Bunu duyan kadınların, bunu duymamasını istiyorum. Bu hayat yalnız geçmemeli, kimse için geçmemeli.

15 DAKİKADA BİTTİ

2014 yılında Kaz Dağları'nda nikâh masasına oturan çift geçtiğimiz yıl evliliklerinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti.Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamadı.

Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini 10 Temmuz'da İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile resmen bitirdi.

CEYDA'DANAYRILIK SİNYALİ

Ayrılık haberleri karşısında uzun süre sessiz kalan Ceyda Düvenci, Instagram paylaşımı ile boşanmanın sinyalini vermişti:

"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları..."

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'SENİ HİÇ BIRAKMAYACAĞIM' DEMİŞTİ...

Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci'nin nisan ayındaki doğum gününü romantik bir mesajla kutlamış ve 'seni hiç bırakmayacağım' demişti..

"Fotoğraf 2014 ve kutladığımız ilk doğum günün, aradan 9 yıl geçti ,Melisa büyüdü ,Ali doğdu (askere gitti geldi😂)yaşam aktı envai çeşit şey yaşandı, gezildi, dolaşıldı, çalışıldı, çabalandı, yaş alındı ancak yaşlanılmadı falan...Bu süreçte senin hayata tutunma biçimin, inadın, analığın ve gayretin hiç değişmedi, bu nedenle evdeki ben ve cümle canlının(kediler, köpekler, fareler, çocuklar)sana olan hayranlığı da hiç bitmedi, yeni yaşının da sana daha öncekiler gibi şans, bereket ve çokca huzur getirmesini diliyorum ve seni gerçekten çook SEVİYORUM.

Cemal Süreyya’nın dediği gibi “Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır...Seni hiç bırakmayacağım!” İyi ki doğdun çocuklarımın anası..❤️"

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